كيكة الدقيقة الواحدة.. أسرع وألذ كيك شيكولاته هش بأربعة ملاعق دقيق فقط

كيكة الدقيقة الواحدة ،تحتوي الكيكة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأنسان، كما أن تناول الكيكة يُشعر البعض بالسعادة لما بها من نسبة سكريات مرتفعة بعض الشئ مع الشيكولاته أيضاً، إلا أنه لا ينصح بتناول الكثير منها لمتبعي الحميات الغذائية المختلفة، فهي غنية بالسعرات الحرارية، والكيك في الشتاء يُشعرنا بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة، كما تسعى كل ربة منزل لتحضير الكيكة بوصفات مختلفة لكي لا يشعر أفراد الأسرة بالملل، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير أسهل وأسرع كيك مميز. كيكة الدقيقة الواحدة كيكة الدقيقة الواحدة المكونات أربع ملاعق من الدقيق.

أربع ملاعق من السكر.

ملعقة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقتان من الكاكاو.

بيضة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به البيضة والفانيليا والسكر ويتم الخفق حتى يذوب السكر تماما ً.

نضيف الدقيق والبيكنج بودرو الكاكاو والحليب البودرة والزيت للخليط ثم نخلط جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

نحضر أكواب ونسكب بها الخليط ثم ندخلها في الميكروويف ونتركها لمدة دقيقة بالفرن أو حتى تمام النضج. كيكة الدقيقة الواحدة بالشكولاتة كيكة الدقيقة الواحدة بالشكولاتة المكونات ملعقتان من الزبدة.

مكعبات من الشكولاتة المفضلة.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق من السكر.

ثلاث ملاعق من الحليب.

رشة من الفانيليا.

بيضة واحدة. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به البيضة والفانيليا والسكر والحليب والذبدة ويتم الخفق حتى تمتزج جميع المكونات معا ً.

نضيف للخليط كلا ً من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ويتم الخلط حتى تتداخل جميع المكونات.

نحضرالخليط في أكواب ونضع فوقها مكعبات الشكولاتة وملعقة من الماء.

ندخل الكيكة في الميكروويف لمدة دقيقة .

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