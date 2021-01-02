بسبوسة العربيات.. سهلة وسريعة واقتصادية وطعم رائع سيعتقد الجميع أنها جاهزة

بسبوسة العربيات ، إن البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة التي لا غنى عنها في الاحتفالات وفي الأعياد وفي المناسبات وفي كل شيء، وعلى الطاولة الرمضانية وغيرها من الأوقات، وأكثر ما يتسبب في حيرتنا هو طعم بسبوسة المحلات حيث تتمتع بطعم جذاب ومميز وقوي ولذيذ، ولا يوجد من لا يفضل تناول بسبوسة الحلواني، لهذا وفرنا لكم طريقة تحضير بسبوسة العربيات في الشارع من أجل أن نزيل عنكم حيرتكم، لهذا تابعوا معنا.

مكونات بسبوسة العربيات

من أجل الحصول على بسبوسة تشبه بسبوسة الحلواني في الطعم والشكل، بل وسوف تتفوق عليها، وسيحبها جميع من يتذوقها، ويعتقدون أنها جاهزة، يجب أن تتبع الوصفة بالمقادير الآتية:

مكونات البسبوسة

2 كوب من السميد أو دقيق البسبوسة.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

3 ملعقة سمن.

2 ملعقة من القشطة.

ملعقة من الجلوكوز.

مكونات شربات البسبوسة:

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة جلكوز.

خطوات عمل بسبوسة العربيات

من أجل الحصول على أفضل بسبوسة يجب عليكي اتباع خطوات التحضير التالية: