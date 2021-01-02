بسبوسة العربيات.. سهلة وسريعة واقتصادية وطعم رائع سيعتقد الجميع أنها جاهزة

بسبوسة العربيات ، إن البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة التي لا غنى عنها في الاحتفالات وفي الأعياد وفي المناسبات وفي كل شيء، وعلى الطاولة الرمضانية وغيرها من الأوقات، وأكثر ما يتسبب في حيرتنا هو طعم بسبوسة المحلات حيث تتمتع بطعم جذاب ومميز وقوي ولذيذ، ولا يوجد من لا يفضل تناول بسبوسة الحلواني، لهذا وفرنا لكم طريقة تحضير بسبوسة العربيات في الشارع من أجل أن نزيل عنكم حيرتكم، لهذا تابعوا معنا.مكونات بسبوسة العربيات
من أجل الحصول على بسبوسة تشبه بسبوسة الحلواني في الطعم والشكل، بل وسوف تتفوق عليها، وسيحبها جميع من يتذوقها، ويعتقدون أنها جاهزة، يجب أن تتبع الوصفة بالمقادير الآتية:
مكونات البسبوسة
- 2 كوب من السميد أو دقيق البسبوسة.
- كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- 3 ملعقة سمن.
- 2 ملعقة من القشطة.
- ملعقة من الجلوكوز.
مكونات شربات البسبوسة:
- 2 كوب من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- 2 ملعقة جلكوز.
من أجل الحصول على أفضل بسبوسة يجب عليكي اتباع خطوات التحضير التالية:
- يتم كرملة كوب السكر بإضافته على كوب الماء وتركه على النار مع التقليب، حتى يصبح ذو لون ذهبي فاتح.
- قومي بإضافة باقي كمية الماء والسمن والقشطة على خليط السكر المكرمل والتقليب حتى تمام الذوبان.
- ثم يضاف دقيق البسبوسة أو السميد على الخليط، ويتم تقليبه على النار، ثم يتم إغلاق النار عليه وخلطه جيدا.
- قومي بصب الخليط بصينية سبق دهنها بالسمن.
- يتم إدخال الصينية في الفرن في درجة حرارة 200 حتى تمام احمرار الوجه والجوانب.
- ثانياً مرحلة عمل الشربات: يتم وضع مكونات شربات البسبوسة بالسميد على بعض، ثم يتم غليهم لمدة 10 دقائق.
- قومي بصب الشربات على البسبوسة بعد إخراجها من الفرن وهي ساخنة.
- يتم تركها حتى تتشرب الشربات، وتهدى، وتقدم باردة أو ساخنة.
- تستطيعي الاستغناء عن الجلوكوز واستخدام عسل النحل بدلا منه.
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