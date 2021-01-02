خلطة العجوز الهندية لتطويل الشعر للركب والتخلص من جميع مشاكله ووقف التساقط فورا

خلطة العجوز الهندية لتطويل الشعر للركب تعاني الكثير من السيدات من مشكلة ضعف الشعر وعدم نموه بسرعة، ولذلك تبحث كل امرأة عن وصفات هندية لعلاج هذه المشكلة المزعجة، حيث أن النساء في الهند تتميز بشعرها الطويل والكثيف، كما أن هذه الوصفات قادرة على علاج جفاف الشعر وتقصفه وتقوية بصيلات الشعروغيرها من المشاكل الأخرى دون الحاجة لفترة طويلة للعلاج، ودون اللجوء إلى مستحضرات العناية بالشعر باهظة الثمن والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر والبصيلات. وصفة هندية لتطويل الشعر وعلاج تساقطه:- وصفة هندية لتطويل الشعر وعلاج تساقطه:- مكونات الوصفة:- بياض بيضتين.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

ملعقتين كبيرتين عسل نحل. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- نحضر وعاء مناسب ونضع به بياض البيض ونضيف له زيت الزيتون وعسل النحل، ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على جلدة الرأس والشعر كله لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية. يساعد هذا القناع على تطويل وزيادة لمعان الشعر، وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والزنك. وصفة المايونيز لتطويل الشعر وعلاج الجفاف والتقصف:- طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-وصفة المايونيز لتطويل الشعر وعلاج الجفاف والتقصف:- مكونات الوصفة:- نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به المايونيز ونضيف له زيت الزيتون ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر بحيث يكون رطبًا، ثم نغطي الشعر باستخدام مشمع الاستحمام لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم نشطف الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة الشعر، ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر طويل وكثيف وصحي.

تسهم هذه الوصفة في تطويل الشعر بسرعة خلال فترة قصيرة بالإضافة إلى ترطيبه وزيادة ليونته طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

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