طريقة السحلب حضري أفضل مشروب والأنسب لفصل الشتاء بنفسك في منزلك

يعد مشروب السحلب من أفضل المشروبات على الإطلاق هفو الخيار الأفضل في فصل الشتاء خاصة في الأيام الباردة والممطرة ،بدلاً من أن يشرب أولادك مشروبات مضرة بالصحة يمكنك تحضير هذا المشروب الغني بالعناصر الغذائية والذي يشعرك بالدفئ من رشفة واحدة منه ،تابعي معنا لتعرفي طريقة التحضير بالتفصيل. طريقة السحلب الطريقة الأصلية لتحضير السحلب: طريقة السحلب الطريقة الأصلية لتحضير السحلب: تحتاجين إلى: كوبان من اللبن السائل أى نوع تفضلين.

ملعقة من السكر الأبيض ويمكنك إضافة المزيد حسب الرغبة.

ست ملاعق صغيرة من مسحوق السحلب.

ملعقتان صغيرتان من جوز الهند المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الزبيب.

ملعقتان صغيرتان من المكسرات.

رشة من القرفة حسب الرغبة. خطوات تحضير السحلب: ضعي اللبن في وعاء مناسب الحجم على النار أو في إبريق. ضعي الوعاء على نار متوسطة. أضيفي السمر إلى اللبن وقلبي حتى يذوب السكر. أضيفي مسحوق السحلب إلى اللبن بشكل تدريجي مع التقليب بين كل ملعقة والأخرى. اتركي المكونات على نار متوسطة حتى يبدأ اللبن في الغليان ويصبح أثقل في القوام. ارفعي السحلب من على النار ووزعيه على كوبين للتقديم. أضيفي رشة من القرفة في الأعلى ويمكنك الاستغناء عنها إذا رغبت. أضيفي المكسرات المطحونة وقلبي جيداً. يقدم المشروب ساخن مع إضافة الزبيب وجوز الهند كتزيين. مشروب السحلب على الطريقة السورية: مشروب السحلب على الطريقة السورية: تحتاجين إلى: نصف كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كيس من الفانيليا البودر.

ملاعق من السكر الأبيض للتحلية حسب الرغبة.

رشة من القرفة المطحونة للتزيين

حفنة من المكسرات المطحونة حسب الرغبة. وخطوات تحضير المشروب: قوي بإذابة النشا في اللبن في وعاء مناسب الحجم على نار هادئة. استمري في التقليب إلى أن يختفي النشا كله. أضيفي السكر حسب رغبتك ثم أضيفي الفانيليا. قلبي المكونات إلى أن يذوب السكر وتمتزج المكونات معاً. استمري في تقليب المكونات إلى أن يصبح القوام ثقيل قليلاً. ارفعي السحلب من على النار وضعيه في أكواب التقديم. أضيفي القرفة والمكسرات على الوجه للتزيين ثم قدميه ساخن. فوائد السحلب للجسم: السحلب مفيد للأطفال حيث يساعد على بناء العظام بشكل صحي.

يعالج مشاكل العمود الفقري والمفاصل والروماتيزم.

يعمل على خفض ضغط الدم لذلك فهو مفيد لمرضى القلب.

يخلصك من القلق والتوتر ويجعلك أكثر هدوء وسكينة.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

يقوي الجهاز المناعي.

يعمل على تدفئة الجسم وإمداده بالطاقة.

يعالج مشطلة نزيف الرحم للسيدات.

مفيد لعلاج مشاكل القولون العصبي. فوائد السحلب للجسم:

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