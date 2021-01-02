كانيلوني اللحم المفروم الوصفة الألذ والأروع والأكثر فخامة لتزيين سفرتك

تعد وصفة كانيلوني اللحم المفروم من أفضل الوصفات على الإطلاق وهي وصفة مستوحاة من المطبخ الإيطالي المعروف بوصفاته الفريدة وأكلاته اللذيذة التي لا تقاوم، هذا الطبق فخم للغاية يمكنك تحضرية بحشو اللحمة المفرومة وتقدمية على سفرتك في المناسبات الكبيرة والعزائم لإبهار ضيوفك وأسرتك ببراعتك في المطبخ فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. كانيلوني اللحم المفروم المقادير اللازمة لتحضير الكانيلوني: كوب ونصف من الدقيق الأبيض المناسب للخبز.

كوب ونصف من اللبن السائل.

أربع بيضات كبيرة في الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. كانيلوني اللحم المفروم المقادير اللازمة لتحضير الكانيلوني: مقادير الحشوة: نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلتان مبشورتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة السمن أو الزيت. التزيين: ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من الجبنة الموتزاريلا أو شيدر مبشورة. خطوات تحضير كانيلوني اللحم المفروم: خطوات تحضير كانيلوني اللحم المفروم: أولاً حضري العجين كالآتي: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح والفلفل الأسمر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي البيض بالتدريج مع التقليب حتى يختفي مع الدقيق. أضيفي الزيت وقلبي جيداً. أضيفي اللبن بشكل تدريجي مع التقليب حتى تبدأ العجينة في التشكل. اضربي العجينة جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى تتجانس المكونات معاً. قومي بتصفية العجينة بالمصفاة لإزالة أي تكتلات فيها. يمكنك استخدام الخلاط أو محضر الطعام لخلط العجينة بشكل أفضل وأسهل. ثانياً لتحضير الحشو: قومي بتسخين الزيت في طاسة لا تلتصق على نار متوسطة. أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيداً على النار حتى يبدأ لونه في التغير. أضيفي البصل بعد فرمه جيداً في الكبة وقلبي جيداً. يضاف الملح والفلفل وأي توابل أخرى ترغبين في إضافتها. ثالثاً تحضير الكانيلوني باللحم المفروم: قومي بتسخين طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت أو طاسة الكريب مع مسحة من الزيت. ضعي القليل من عجينة الكانيلوني باستخدام مغرفة على النار. شكلي العجين برفق على شكل دائرة واتركيه حتى يتماسك على نار عالية. اقلبي العجين على الجانب الآخر حتى ينضج ويحمر من جميع الجهات. بعد الانتهاء من كل كمية العجين ضعيها في طبق لتبرد قليلاً. قومب بفرد قطعة من العجين وضعي بها كمية مناسبة من حشو اللحمة المفرومة. لفي العجين على شكل اسطواني وكرري العملية مع كل الكمية. أحضري صينية الخبز وضعي بها كل لفائف الكانيلوني. وزعي الصلصة على اللفائف من أعلى مغلفيها بالزيت. ضعي الجبنة الموتزاريلا والشيدر المبشورة على الوجه حتى تغطي العجين. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 140 درجة مائوية. اتركي الصينية في الفرن حتى يذوب الجبن وتنضج المكونات. ضعي قطع الكانيلوني في طبق وقدميها ساخنة.

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