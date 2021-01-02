افضل كريم طبيعي مرطب للبشرة الجافه والحساسه نتائجه رهيبة من أول استعمال

افضل كريم طبيعي مرطب للبشرة الجافه والحساسه تبحث السيدات بشكل دائم عن الحصول على بشرة أفضل لها تأثير إيجابي على إطلالتك اليومية، وتتبع روتين يومي من أجل العناية بالبشرة اليومية، وتبدأ بتطبيقها، ولأكن نحن الآن في فصل الشتاء التي يأتي فوق التوقعات ويقضي على نضارة البشرة وحيوتها ويسبب لها الجفاف والتشققات وحساسة، فأصبح بإمكانك الآن بكل سهولة من خلال اتباع طرق طبيعية ومكونات موجودة في كل منزل تمكنك من عمل كريم ترطيب البشرة الجافة بشكل سريع وطرق مجربة وتساعد على الترطيب العميق للبشرة، فتعالى معي لنتعرف على كريم منزلي لترطيب البشرة الجاف والبشرة الحساسة.

افضل كريم طبيعي مرطب للبشرة الجافه والحساسه

إليك بعض المكونات الطبيعية الفعالة في ترطيب البشرة ولحصول على كريمات أفضل من أشهر الماركات العالمية في المنزل:

من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم وترطيب البشرة حيث أنه يخترق البشرة بعمق ويعمل على ترطيبها، وهذا لأنه يحتوي على مواد أكسدة حيث أنه يعمل تنظيف البشرة، نقوم بوضع طبقة من العسل على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع أو أكثر إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف.

من أقوي الكريمات الفعالة للبشرة حيث أن الحليب يعمل على تهدئة البشرة الحساسة ويرطبها ويوفر لها التغذية اللازمة، ويعمل على تفتيح البشرة وتوحد لونه، حيث أنه يتم من خلال مزج ملعقتين من الحليب مع بعض قطرات ماء الورد بإناء عميق، ويقلب بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام كريمي سائل، ونقوم بدهن البشرة الجافة بعمل حركات دائرية ويترك الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم تغسل بالماء البارد.

يحمل الكثير من خصائص الترطيب الطبيعية ويقضي على حساسية البشرة والشعور بالحكة ويقضي على جفاف الجلد، من خلال استخراج هام الصبار وخفقه بشكل جيد للحصول على قوام كريمي وتشطف البشرة بالماء الدافئ ويطبق عليها قبل النوم وتشطف في الصباح.