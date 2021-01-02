كتالوج صبغة لاكمي 2021

تمثل صبغة لاكمي أحد أفضل صبغات الشعر في العالم، ولهذا السبب تطلب جميع السيدات كتالوج صبغة لاكمي ولأن موقعنا يهتم بتوفير كل ما يخص السيدة العربية نوفر إليكم الكتالوج، وبعضاً من ألوان الكتالوج المميزة، كما نوفر لكم نبذة عن الشركة وهي أنه تم تأسيس شركة لاكمي لصبغات الشعر في برشلونة، من قبل أفضل مصففي الشعر في العالم، وتتميز الصبغات بأنها ذات ألوان ثابتة لفترات كبيرة، كما أن الصبغة تحتوي على كل المكونات الطبيعية التي تقلل من حدوث الحساسية عند الصبغ، وهذا من خلال استعمال نسب قليلة من الأمونيا، كما تحفظ للشعر حيويته أثناء الصبغ.

كتالوج صبغة لاكمي

تقوم شركة لاكمي بإنتاج مجموعة ألوان متنوعة ومتقدمة ولها إمكانيات غير ممكن عدها أو حصرها في ظلال الألوان، حيث توفر الكثير من الألوان، والكثير من الدرجات، وتقوم الشركة أيضاً بعمل مزيج من الألوان لإعطاء مجموعة أخرى مختلفة عن الأولى تماماً.

وتوجد درجات يتم استيحائها من درجات العواصف، ودرجات العواصف عبارة عن ألوان رمادية مضاف إليها ألوان بلاتيني، ويتم الجمع بين عدة ألوان ودرجات في الكتالوج لإعطاء ألوانا مميزة مثل التالي:

الأشقر الرمادي المعدني

وتلك أحد أميز الدرجات بالكتالوج، حيث يتم فيها خلط الألوان مع الأكسجين 9%، وتعطي درجة تشبه صبغة الصالون، كما أنها تمنح الشعر صحة ولمعان تجعله يبدوا أكثر بريقا وطبيعية.

لاكمي الأزرق

هذه الدرجة من الدرجات الجميلة المميزة، حيث تقع ضمن الدرجات المعدنية، ويتم استخدام هذه الصبغة مع درجات الرمادي، ودرجة 0/70.

لاكمي البنفسجي

يتوفر من هذه الصبغة عدة درجات مثل:

الأشقر البلاتيني البنفسجي (10/20).

الأشقر الفاتح البنفسجي(8/20).

لاكمي الزيتي

لا توجد الدرجة الزيتية في صبغات لاكمي، ولكن يمكن صنعها بمنتهى السهولة، عبر مزج بعض الدرجات المتفاوتة مثل:

عبوة من الأشقر الطبيعي + عبوة من الأشقر الرمادي الفاتح+ عبوة من الأخضر.

ما هي مميزات صبغة لاكمي؟

تتميز صبغة لاكمي بالعديد من المزايا مثل:

أنها تتميز بثبات اللون القيوي لفترة طويلة.

كما أنها متعددة الألوان، حيث يصل عدد الألوان الإضافية فيها إلى أكثر من 150 لون.

تحمي صبغة لاكمي الشعر وتعطيه لون واحد، كما أنها تقوم بإخفاء الشعر الأبيض.

تحتوي الصبغة على كل المواد الضرورية للشعر، وكلها عبارة عن مكونات طبيعية.

تقلل الصبغة نسبة الأمونيا الضارة للشعر.

هكذا سيدتي تكوني قد تعرفتي على كتالوج صبغة لاكمي كما تعرفتي على بعض الألوان المتوفرة من الصبغات، ومزايا الصبغة، نتمنى أن تستفيدي منها ومن الكتالوج، وتجدي لنفسك اللون المناسب لكي.