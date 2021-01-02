طريقة عمل الباتية المورق مثل الافران هش ولذيذ زي القطن بأسهل الطرق

طريقة عمل الباتية المورق مثل الافران الباتيه من أشهر أنواع المعجنات المحشية اللذيذة، حيث يمكن حشوها بحشوات مختلفة على حسب ذوقك ورغبتك، ويمكن تناول الباتيه بدلاً من وجبة الإفطار أو العشاء، كما يمكن تناوله كوجبة أساسية ويعتمد ذلك على الحشوة المستخدمة في حشوه، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الباتيه المورق والهش بطريقة سهلة وسريعة وبطعم شهي ولذيذ. طريقة عمل الباتيه المورق الهش:- طريقة عمل الباتيه المورق الهش:- المكونات:- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة إلا ربع من الخميرة الجافة.

ملعقة ونصف من اللبن الجاف.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة. طريقة تحضير الباتيه:- نحضر وعاء ونضع فيه اللبن الدافئ ونضيف له الخميرة الجافة والسكر ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتفاعل الخميرة. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق واللبن الجاف والملح ونقلب جيدًا ، ثم نضيف لهم الخل والبيض ونقلب قليلاً. ثم نضيف الخميرة ونستمر في الخلط، ثم نقوم بإضافة الزبدة السائلة ونخلط مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد. ثم نغطي العجينة باستخدام فوطة مطبخ نظيفة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة وربع. ثم نبدأ في تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بفرد الكرات على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق. ثم ندهن العجين بكمية بسيطة من الزبدة السائلة، ثم نقوم بتشكيلها عدد من الطبقات وندهن كل الطبقات بالزبدة. ونفرد العجين مربعات ونضع به الحشوة، ثم نلفها على شكل اسطوانة ونضعها داخل صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت. ثم ندهن الوجه ببيضة مخفوقة مع القليل من الخل، ونرش على وجهها القليل من حبة البركة أو السمسم. ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا إلى أن يصبح لون الباتيه ذهبي. طريقة تحضير الباتيه:-

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