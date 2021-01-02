كنز رباني رهيب لتطويل الشعر رشة فقط قبل النوم يوقف التساقط يقوي الشعر وينبت الفراغات

كنز رباني رهيب لتطويل الشعر رشة فقط قبل النوم يعتبر الشعر الطويل حلم بعيد المنال بالنسبة للكثير من الفتيات، ولكن من خلال تطبيق الوصفات الهندية يمكن تحقيق ذلك الحلم، حيث أن معظم النساء في الهند يتمتعن بشعر طويل وكثيف وناعم، وذلك بسبب استخدام وصفات طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية، فمن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم وصفتين من أهم وأنجح الوصفات الهندية المستخدمة في تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر. الجرجير لتكثيف وتطويل الشعر:- الجرجير لتكثيف وتطويل الشعر:- مكونات الوصفة:- حزمة متوسطة من الجرجير.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب كبير من المياه الدافئة. خطوات تحضير وتطبيق الوصفة:- في البداية نقوم بخلط الجرجير والمياه الدافئة معًا بشكل جيد باستخدام محضر الطعام، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون للجرجير. ثم نستمر في الخلط إلى أن نحصل على عصير جرجير أو خليط شبه سائل. ثم نقوم بتجهيز الشعر من خلال تمشيطه جيدًا بمشط واسع. ثم نضع خليط الجرجير على شعر جاف، بحيث يغطي الخليط كل الشعر ويصل إلى منبت الشعر. ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين فقط كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة. زيت السمسم وزيت الخروع لتطويل الشعر وتنعيم الشعر:- خطوات تحضير وتطبيق الوصفة:-زيت السمسم وزيت الخروع لتطويل الشعر وتنعيم الشعر:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- نحضر زجاجة رش ونضع بها كل المكونات السابق ذكرها، ثم نرج الزجاجة جيدًا حتى تختلط كل الزيوت مع بعضها البعض. ثم نغسل الشعر وننظفه جيدًا باستخدام الماء والشامبو، ثم نقوم بتجفيفه باستخدام فوطة من القطن. ثم نرش خليط الزيوت على شعر رطب قبل الذهاب إلى النوم ونتركه طوال الليل. ثم نغسله في صباح اليوم التالي باستخدام الماء الفاتر والشامبو لإزالة رائحة زيت الثوم العالقة بالشعر. نكرر هذه الطريقة مرة واحدة فقط كل أسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-

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