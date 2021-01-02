أفضل كيراتين للشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتيجة فرد واطالة وتنعيم من الاستعمال الاول

أفضل كيراتين للشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتيجة يعد الشعر أهم ما يزيد المرأة أنوثة، فهو سر من أسرار جمالها، ولذلك فإن تلف شعرها أو تساقطه قد يزعجها كثيرًا ويسبب لها القلق والتوتر، فتحاول البحث عن مستحضر للعناية بالشعر وفرده وعلاج مشاكله ولكن دون جدوى، وفي هذه الحالة تكون الوصفات الطبيعية هي الحل الوحيد والأمثل للحصول على شعر مفرود وناعم وكثيف. وصفة الصبار والجرجير لفرد الشعر المجعد:- وصفة الصبار والجرجير لفرد الشعر المجعد:- مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقتين ونصف صبار خام.

نصف كوب من عصير الجرجير.

ثلاث فصوص ثوم مفروم. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة الصبار وعصير الجرجير والثوم المفروم ونخلطهم معًا بشكل جيد إلى أن نحصل على خليط متجانس يشبه المعجون. نقوم بوضع هذا الخليط على شعر جاف ونتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، بحيث يصل الخليط إلى فروة الرأس. ثم نغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو حتى نتخلص من رائحة الثوم العالقة بالشعر. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على نتيجة فعالة. وصفة المايونيز لفرد الشعر في نصف ساعة:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- المكونات:- ثلاث ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقتين ونصف كريم جوز هند.

ملعقتين ونصف زيت صبار.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به المايونيز، ثم نضيف إليه بقية المكونات ونخلطهم معًا بشكل جيد. نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس قابل للدهن، ثم نفرد هذا الخليط على كل الشعر من المنبت وصولاً إلى الأطراف. ثم نمشط الشعر باستخدام مشط واسع حتى يصل الخليط لكل خصلات الشعر، ثم نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة. نكرر هذه العملية مرتين فقط كل أسبوع لنحصل على شعر مفرود وناعم وصحي. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

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