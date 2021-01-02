أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من تشقق الشفاه في الشتاء وترطيبها وتنعيمها

أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من تشقق الشفاه تعتبر مشكلة جفاف الشفاه وتشققها أمر مزعج للغاية ويعاني منه الكثير من الأشخاص، والسبب الأساسي لها هو عدم الحرص على ترطيبها، وعدم تناول كميات وفيرة من الماء يسبب رطوبة الجلد، ويساعد في القضاء على تشققات الشفاه، كما أن الشفاه الوردية المنتفخة أصبحت من أحدث صيحات الموضة الجديدة ويبحث الكثير من الفتيات عن الحصول عليها بعيداً عن استخدام المواد الكيميائية والتقنيات الحديثة التي تسبب الحصول على ذلك، ونحن اليوم جئنا لكم بطرق طبيعية فعالة تقضي على تشقق الشفاه وتزيد من توريدها.

يوجد الكثير من الأسباب الأساسية التي تساعد في تشققات الشفاه من أهمها:

عند الإكثار من لعق الشفاه.

التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة.

التدخين بصفة مستمرة وتناول كميات كبيرة من الكحول.

استخدام مواد تسبب تهيج الشفاه.

الإصابة بالحساسية.

تناول بعض الأدوية والعقاقير الطبية.

أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من تشقق الشفاه

يوجد الكثير من العلاجات والطرق المنزلية التي تساعد في ترطيب الشفاه ومنع التشققات وتوردها:

يساعد على زيادة نسبة الرطوبة بالبشرة ويعتبر من أهم المرطبات الطبيعية لتشققات الجلد بشكل عام والشفاه بشكل خاص، وللاستفادة منه نحرص أن ندلك الشفاه بالقليل من الجليسرين قبل النوم كل ليلة ليسرع من عملية الشفاه والتغلب على حالات الطقس المتغيرة.

يوجد في العسل الكثير من المواد المضادة للبكتيريا كما أنه يساعد على ترطيب البشرة، وتتم من خلال وضع طبقة من العسل ويضاف لها طبقة من الفازلين وتقلب المكونات معاً وتطبق على الشفاه وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ونقوم بتنظيف بقطعة من القماش المبلل، مع الحرص على تكرار الوصفة مرة يومياً ونستمر على ذلك لمدة أسبوع.

يعمل الصبار على تهدئة البشرة ويعمل على ترطيب البشرة، ومن خلال استخراج مادة هلام وتطبيقها على الشفاه كل ليلة قبل الذهاب للنوم وتشطف في الصباح من أجل الحصول على أفضل النتائج.