اقوى كريم يابانى بالكولاجين لشد الوجه والرقبه بمفعول البوتوكس وكانك غى العشرين من عمرك

وصفة كريم الكولاجين للقضاء على التجاعيد وشد البشره من أهم الوصفات التي تريد أن تتعرف عليها معظم النساء التي تحافظ على جمال بشرتها من ظهور علامات التقدم بالسن والتجاعيد وغيرها، فالمرأة لا تقبل بظهور كل هذا على بشرتها مما يجعلها تلجأ إلى استخدام أنواع عديد من المنتجات والكريمات التي تدعم الكولاجين بالبشرة ولكن يمكن أن يكون معظمها غير آمن لذا يفضل استخدام المكونات والمواد الطبيعية.

يمكنك بكل سهولة تحضير كريم الكولاجين للبشرة بالمواد الطبيعية في البيت وبأقل التكاليف، بالإضافة إلى انها مواد آمنة جداً على الجلد ومنها ما يلي:

وصفة الحليب المركز المحلى:

هي من الوصفات التي تناسب البشرة والتي تحد من ظهور التجاعيد، فقومي بإحضار وعاء عميق ونظيف ضعي به ملعقتان كبيرتان من الحليب المركز المحلى مع ملعقتان من العسل الابيض الطبيعي وقليل من الكريم، ثم عليكِ بخلط كافة المكونات مع بعضها بطريقة جيدة جداً حتى تتجانس، بعدها يطبق على البشرة باستخدام فرشاة نظيفة وابتعدي تماماً عن محيط العينين واتركيه لحوالي 25 دقيقة ومن ثم يتم غسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر والشامبو مع تدليكها بحركات دائرية، ويتم استخدام الخليط مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق مع الاستخدام المتكرر.

وصفة زيت جوز الهند والعسل:

هي واحدة من أكثر الوصفات التي تحتوي على الفوائد العظيمة للبشرة وازالة التجاعيد، حيث أن زيت جوز الهند يعمل على تهدئة وترطيب البشرة والعسل يقضي على جميع العيوب والشوائب وبالأخص البقع السوداء بالإضافة إلى أنها تحد من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء، قومي بوضع زيت جوز الهند والعسل على النار الهادئة حتى يذوب العسل تماماً ثم يضاف ملعقة صغيرة من فيتامين إ و5 قطرات من زيت إبرة الراعي و5 قطرات من زيت الورد الطبيعي، وقلبي واتركيه على النار لمدة 3 دقائق، ومن ثم يتم ضع الخليط في علبة محكمة الغلق وبعدها يرفع ليبرد ويطبق على البشرة.