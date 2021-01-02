زي الجاهز احلي طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم والسر كله في الخلطة دي

من المعروف أن أكثر ما يهتم الناس بوجوده هو الطعام، فلا وجود للحياة بدون الطعام، ومن أكثر الأطعمة المفضلة لدى الأطفال والكبار هي الكفتة، خاصة كفتة الحاتي المشوية التي يتم شرائها من الحاتي، والتي من الممكن أن تكون مضرة ومشبعة بالدهون لإعطائها النكهة والطعم المطلوب، ولذلك عزيزتي جئنا لكي اليوم بوصفة طريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل وبأسهل المكونات والتي تكون موجودة بكافة البيوت وفي أسرع وقت وبأكثر من طريقة، وهي كالتالي. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المقادير لحمة مفرومة

بصلة متوسطة ومبشورة يتم تصفية الماء منها، واخذ الماء ضمن المكونا

بابريكا

ملح

فلفل اسود

بقدونس مفروم

بهارات لحمة

نص رغيف عيش بلدي يتم تقطيعه طريقة تحضير كفتة الحاتي نحضر نص رغيف العيش المقطع ثم نضيف علية مياه البصل ومعلقتين مياه من الحنفية ايضا، ونضغط علية بالشوكة حتى يتم بوشانه نهائيا ونصفية من اي ماية (من الممكن الاستغناء عن هذه الخطوه في حالة اذا كانت الكفته تتماسك بسهولة، اما في حالة أنها بتكون طريه ومبتمسكش علي العيدان او اسياخ الشوي يتم تطبيقها).

يتم إحضار طبق عميق ويوضع به اللحمة المفرومة ثم يتم اضافة كلا من الملح والفلفل الاسود والبابريكا وبهارات اللحمة ومزجهم جيدا مع بعضهم البعض لإعطاء النكهة المطلوبة للحم، ثم نضع البصل ونص رغيف العيش البايش ومتصفي والبقدونس المتقطع صغير ونقلبهم كويس.

يترك اللحم لمدة تتراوح من نصف ساعة وحتى ساعة لكي يتم مزج المكونات.

نقوم بعد التأكد من تماسك اللحم ومزج مكوناته بإحضار الأسياخ أو عيدان الشوي ووضع اللحم المفروم عليه بالطول المناسب ووضعها في صينية طويلة ولفها بورق فويل، وادخالها الفرن تحت الشوية، على درجة حرارة لا تقل عن ٢٠٠ درجة.

نقوم بمتابعة الكفتة وتقليبها على الجانبين حتى لا تحترق.

ايضا بطريقة أخرى ممكن أن نقوم بشوي الكفتة على الفحم بعد وضع شبكة ليتم رص اسياخ الكفتة عليها وشوائها على الفحم مع التقليب الجيد للكفتة حتى نتجنب احتراقها. طريقة تحضير كفتة الحاتي

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