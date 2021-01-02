الخلطة الباكستانية العجيبة للشعر تطويل وتكثيف انبات الفراغات حل جميع مشاكل الشعر

الخلطة الباكستانية العجيبة للشعر تطويل وتكثيف انبات الفراغات ترغب كافة النساء في أن تحصل على شعر طويل وكثيف وناعم وأملس وأكثر جاذبية، ولكن مشاكل الشعر لا نهاية لها منها الشعر الخفيف والمتساقط والضعيف والمقصف والهايش والقصير، وتسبب لنا الإزعاج ونرغب دائماً في استعادة حيويته وقوته وكثافته، فإذا كنتي واحدة ممن تحرص على تطبيق المنتجات والمستحضرات الكيميائية التي تزيد من طول وكثافة الشعر، فأنا على ثقة اليوم أنك سوف تتخلصين من كل هذه المنتجات مع أفضل الخلطات الطبيعية لتكثيف وتطويل الشعر في أسبوع، من خلال ما نوفره لكي من وصفات باكستانية تساعد على زيادة طول وكثافة الشعر بمكونات بسيطة ولكن نحن على يقين بأن نتائجه فعالة وعن تجربة، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك وتكتشفي النتائج.الخلطة الباكستانية العجيبة للشعر تطويل وتكثيف انبات الفراغات
نقوم بخلط بيضة واحدة مع ملعقة من الخل ونصف كوب من زيت الخروع تخلط المكونات سوياً بشكل جيد، ونقوم بغسل الشعر وتجفيفه بشكل جيد، ونضع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتدلك بشكل جيد، وبعد ذلك تترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويغسل الشعر بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الوصفة 4 مرات بالأسبوع من أجل الحصول على شعر ناعم وطويل وكثيف.زيت الخردل الباكستاني
نقوم بخلط ربع كوب من زيت الخردل مع ربع كوب من زيت الزيتون وملعقتين من زيت اللوز ونصف طوب من زيت جوز الهند، وتخلط كافة المكونات معاً وتوضع على النار وتترك لمدة دقيقة، ومن ثم نضع الخليط في عبوة محكمة الغلق، وتقلب الزيوت معاً بطريقة جيدة، وندلك بها فروة الرأس لعدة دقائق، ويترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء.بذور الكتان
نقوم بمزج ملعقة من بذور الكتان و5 ملاعق من زيت الزيتون وملعقة من زيت الخردل وملعقة من السكر، وتقلب المكونات معاً، وتوضع على النار حتى أن تصبح دافئة ونقوم بتصفية الخليط ويدلك به فروة الرأس من الجذور للأطراف، وتترك على الشعر لمدة ليلة كاملة ونقوم بتمشيط الشعر، ويشطف بالماء الدافئ.
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