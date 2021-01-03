طريقه عبقريه تحويل كوب حليب إلي كريم شانتيه بتاع الحلواني بملعقه واحده

طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ، يعتبر الكريم شانتيه من المكونات الأساسية في عمل الحلويات ولا يمكن الاستغناء عنه في عمل الحلويات لأنه يعطي شكل جميل للحلويات ويعطى لها طعم لذيذ ، وقد تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكريم شانتيه والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بمكونات بسيطة موجودة في المنزل .

طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

قد يستخدم الكريم شانتيه في حشو الحلويات ولا يمكن الاستغناء عن لذلك سوف نقدم لكم مكونات وكيفية تحضير الكريم شانتيه للحلويات .

جيلاتين بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

حليب سائل بمقدار كوب واحد .

سكر ابيض مطحون بمقدار ¼ كوب .

ماء بارد ( مثلج ) بمقدار ¼ كوب .

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

نضع الماء المثلج مع الجيلاتين في وعاء صغير ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

نحضر وعاء أخر ونضعه على نار متوسطة ونضيف إليه الحليب ونتركه حتى يسخن مع التقليب المستمر ، ثم نرفع الوعاء من على النار .

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الجيلاتين والحليب الساخن ونضربهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً ونحصل على خليط كريمي ناعم .

يمكن إضافة حليب الفراولة المكثف أو أي نكهه تفضليها لإضافة طعم آخر مختلف .

وأخيراً بعد تخضيره نضيف الكريم شانتيه في علبه محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام .

مكونات تحضير كريم شانتيه البودرطريقة تحضير وتجهيز كريمه شانتيه في المنزل .

طريقة عمل كريمة شانتيه بالزبدة

تستخدم الكريمة في تزين الحلويات وبالتالي تفضل الكثير من السيدات استخدامها لأنه مفضلة ومحببة لكثير من الأطفال لأنها تتميز بطعم جميل .

مكونات تحضير كريمة شانتيه بالزبدة

كوب ونصف من الزبدة .

سكر بودر بمقدار 4 ملاعق كبيرة .

حليب سائل بمقدار 3 ملاعق كبيرة .

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

طريقة تحضير كريم شانتيه بالزبدة