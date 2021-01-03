تبييض وتفتيح الجسم كله والمناطق الداكنة ضعيها 5 دقائق ولن تصدقي بياض فوري

تستخدم الفتيات المقبلة على الزواج العديد من الوصفات الطبيعية التي تبرز جمالها مما تجعلها محط الأنظار فى زفافها، وهناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكن من خلالها تقشير الجلد الميت ومنح الجسم النعومة والرونق في هذا اليوم، ومن أهم تلك الوصفات التفتيح والذي يحل المشاكل التي تعرض لها الجسم بصورة نهائية.

وصفة الزبادي والدقيق لتفتيح الجسم

تساعد تلك الوصفة على التخلص من المناطقة الغامقة تماماً كما تمكن العروس من الحصول على ملمس ناعم للجسم وبشرة مميزة، حيثُ يتميز الزبادي بالتقشير المثالي للحصول على بشرة رائعة.

مكونات الوصفة:-

ملعقة ونصف من الزبادي

ملعقة من دقيق الحمص.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:-

يتم خلط الدقيق والزبادي معاً.

يضاف العسل على الخليط.

يقلب جيداً ويفرد على الجسم.

يترك لمدة ساعة ويغسل الجسم.

يمكن استخدامه كل يومين.

الموز والبابايا

مكونات الوصفة:

موزه.

حبة من البابايا.

ملعقة عسل.

طريقة التحضير:

نقوم بسلق البابايا وهرسها جيداً.

نقوم بسلق الموزة وهرسها وخلطها بالبابايا.

يتم خلط العسل مع الفواكه المهروسة.

وبعدها يتم توزيعه على الجسم لإزاله الرواسب والجلد الميت بالكامل.

يترك على الجسم لمدة نصف ساعة.

يمكن الاستحمام بعدها وسوف تحصلين على جسم ناعم ونقي.

العسل الأبيض

يساعد العسل على تنقية البشرة من الشوائب فهي تقوم بتنظيف البشرة من الاسمرار والبثور الموجودة بها، كما ينهي مشكلة حب الشباب التي تحدث منذ البلوغ فهو مضاد قوي للأكسدة، فهو يساعد على جعل البشرة والجسم بنفس اللون.

مكونات الوصفة:-

ثلاث ملاعق من العسل.

قطن نظيف.

ماء دافئ.

طريقة التحضير:-

يتم تدفئة العسل لتوزيعه على الجسم.

يترك على الجسم لمدة ساعتين.

نقوم بتعبئة القطن بالماء الدافئ ومسح القطن على المناطق التي تحتوي على عسل.

سوف تزيل الجلد التالف تماماً وسوف تحصلين على جسد نظيف وخالى من اللون الغامق.

عصير البرتقال

يساعد عصير البرتقال على تنظيف البشرة بالكامل والتخلص من الون الغامق الموجود فيها.

مكونات الوصفة:-

عصير برتقال.

قطنة نظيفة

طريقة التحضير:-