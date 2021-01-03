أسهل طريقة لعمل البفتيك المقلي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعد وجبة البفتيك المقلي من الوجبات الخفيفة والسريعة، وهى وجبة يحبها الكثير من الأطفال ويفضلون تناولها في الخارج، فلذلك تبحث الكثير من الأمهات لعمل الوجبات السريعة في المنزل، لإرضاء أبناءها عند إطعامهم بدل من شراء الأطعمة الجاهزة الضارة بصحتهم، وتحتوي هذه الوجبة على فوائد عديدة، سوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري، وعن طريقة تحضير البفتيك المقلي في المنزل وسر نجاحه بخطوات سهلة تجعلك تقومين بتحضيره دائماً.

مكونات البفتيك المقلي

تحتوي هذه الوجبة على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كيلو من اللحم المقطع شرائح. بصلة مفرومة. ثوم مبشور. ملح وفلفل. كوب من البقسماط الناعم. كوب من الدقيق. 2 بيضة. بهارات لحمة. ربع ملعقة من القرفة. ربع ملعقة من الزنجبيل.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية عند عمل البفتيك المقلي اللذيذ وهى كما يلي:-

نقوم بغسل اللحمة والدق عليها بواسطة المطرقة.

نقوم بإحضار طبق كبير ونضع البصل المفروم، والثوم المبشور، والملح، والفلفل، والقرفة، والزنجبيل، وبهارات اللحمة ، ونقلب المكونات جيداً.

نقوم بوضع شرائح اللحمة في الخليط ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

نقوم بإحضار البيض ونضع القليل من الملح، والخل، والفلفل الأسود، ونخفق البيض جيداً.

نقوم بإحضار طبق ونضع البقسماط وطبق أخر للدقيق.

بعد ذلك نخرج شرائح اللحمة من الثلاجة ونضعها في الدقيق أولاً، ثم نضعها في البيض، ثم في البقسماط، ونستمر هكذا حتى تنتهي الكمية كلها.

بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن، ثم نضع شرائح اللحمة المتبلة في الزيت ونتركها حتى يتحمر لونها وتصبح ذهبية،ثم نقوم بإخراجها من الزيت ونضعها على ورق مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

يمكنك تقديم البفتيك بجانب الأرز والبطاطس المحمرة أو بجانب المكرونة بالصلصة وبالهناء والشفاء.

فوائد البفتيك المقلي وسر نجاحه

يحتوي البفتيك على الكثير من الفوائد الهامة لجسم الأنسان وهى كما يلي:-