مقشر طبيعي قوي لتقشير وتبييض الوجه وازالة الجلد الميت والسواد في دقائق

تبحث كل منا عن جمالها ورونقها وان تكون ذات بشرة مثالية وصافيه ومشرقه بيضاء . وتختلف كل امرأة للآخر بطبيعة بشرتها فمنا من يتمتع ببشرة دهنية وأخرى جافة وأخرى مختلطة واخري حساسة ولكل منها معاملة معينة بمواصفات معينة ويستحسن ان تكون الوصفات طبيعيه مقاديرها من المنزل حتى لا يكون لها اعراض جانبيه علي بشرتك .ويمكنك عمل اختبار صغير حساسية بشرتك خلال تجربة الوصفة على قطعة من رقبتك واختبار مدى حساسية بشرتك .

تقشير الوجه

يتكون جلدنا من طبقه خارجيه معرضه للأتربة والأشعة الشمسية و الجراثيم والعوامل الخارجية لذا يجب تقشير هذه الطبقة لكي نحصل على ملمس ناعم وصافي للوجه، ويوجد نوعان من التقشير .

اولا التقشير الكيميائي:

يتم بأستخدام الكريمات الطبيه واستعماله ساعتين في الظلام.

ولكن مع عدم إمكانية التعرض للشمس وله اثار جانبيه راجعه للمواد الكيميائية المصنعة .

ثانيا التقشير المنزلي:

يتم التقشير المنزلي خلال وصفات طبيعية مصنوعة في المنزل.

وصفة الليمون لتقشير الوجه في المنزل

المكونات:

عصير من الليمون .

عسل ابيض .

معلقة زيت زيتون .

ملعقة من السكر الخشن .

طريقة التحضير :

قومي بعصر الليمون في طبق، وضيفي المكونات إلى بعضها.

قومي بوضع المكونات علي وجهك مع الفرك، ومن ثم قومي بغسل وجهك ثم تجفيفه .

ضعي القليل من الكريم المرطب على وجهك .

وصفة النشا لتبييض الوجه

المكونات:

ملعقتين من النشا .

معلقة من اللبن البودر .

معلقة من اللبن خالي الدسم .

طريقة التحضير: