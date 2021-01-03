اصبغي شعرك ف البيت اصبغي شعرك ف البيت تعشق النساء تغيير لون الشعر باستمرار وهذا يجعلها تشعر بالتغير ولكن هناك العديد من الألوان التي يعجب عليكِ أن تتقني اختيارها على حسب الدرجة الأصلية للون الشعر ولون البشرة، فهذا يساعد على نجاح عملية صبغ الشعر، ومع الظروف التي نمر بها جميعاً بسبب انتشار فيروس كرونا تمتنع النساء من الذهاب للكوافير أو صالونات التجميل لصبغ الشعر، وهذا يجعلها تشعر بالملل فما بالك إذا كنتِ تمتلكين القدرة على صبغ شعرك بنفسك في البيت بسهوله واقل التكاليف وباى لون تفضليه.إليكِ سيدتي أهم خطوات صبغ الشعر في البيت
يوجد عدة خطوات مختلفة لابد من أن تقومين باتباعها حتى تحصلين على لون شعر أكثر من رائع والتي تتمثل في الآتي:
- قومي سيدتي باختيار اللون المناسب بحيث أن يكون أعلى أو أقل درجة من لون الشعر الأصلي، ولكي تحصلين على لون طبيعي يمكن أن تستخدمين درجات أكثر غمقان.
- ثم يجب أن تحضرين منشفة أو كيس بلاستيكي مخصص استخدامه عند صبغ الشعر وارتداء قفازات، واحضري أيضاً وعاء وفرشاة صبغ الشعر كما يمكن استبدال فرشاة البغ بفرشاة أسنان الأطفال.
- بعد أن تقرئين الارشادات المذكورة بعبوة الصبغة قومي بسكب الصبغة بوعاء صغير واخلطيها بالفرشاة مع الحرص على اتباع كافة الارشادات المدونة على العبوة الخاصة بها.
- قبل وضع الصبغة يتم تمشيط الشعر لفك التشابك وتقسيمه إلى 4 أجزاء وتثبيته بواسطة دبابيس الشعر، ثم يتم فك كل جزء على حدى وتطبيق خليط الصبغة عليه من الأعلى ولكن ابتعدي عن جذور الشعر حتى أطراف الشعر لتصبغى شعرك باللون الى تحبيه.
- لا ينصح الخبراء بوضع الصبغة بالقرب من الجذور فمن المحتمل أن تضر جذور الشعر.
- يجب أن يتم ترك الصبغة على الشعر على حسب الوقت المدون على العبوة فلا تقومين بغسل الشعر إلا بعد انتهاء الوقت المحدد، واحرصي على فحص الشعر للتأكد من الدرجة المطلوبة.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ويفضل ترك البلسم على الشعر لمدة 3 دقائق وبعدها يشطف بالماء الفاتر ويجفف جيداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار صبغ الشعر اصبغي شعرك ف البيت بالون اللي تحبيه زي الكوافير بالظبط وباقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.