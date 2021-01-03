اسرار صبغ الشعر اصبغي شعرك ف البيت بالون اللي تحبيه زي الكوافير بالظبط وباقل التكاليف

اصبغي شعرك ف البيت اصبغي شعرك ف البيت تعشق النساء تغيير لون الشعر باستمرار وهذا يجعلها تشعر بالتغير ولكن هناك العديد من الألوان التي يعجب عليكِ أن تتقني اختيارها على حسب الدرجة الأصلية للون الشعر ولون البشرة، فهذا يساعد على نجاح عملية صبغ الشعر، ومع الظروف التي نمر بها جميعاً بسبب انتشار فيروس كرونا تمتنع النساء من الذهاب للكوافير أو صالونات التجميل لصبغ الشعر، وهذا يجعلها تشعر بالملل فما بالك إذا كنتِ تمتلكين القدرة على صبغ شعرك بنفسك في البيت بسهوله واقل التكاليف وباى لون تفضليه.

يوجد عدة خطوات مختلفة لابد من أن تقومين باتباعها حتى تحصلين على لون شعر أكثر من رائع والتي تتمثل في الآتي: