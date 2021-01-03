اقوي زيت لتكثيف الرموش وتطويلها بجنون في ليلة واحدة ومن أول استخدام

اقوي زيت لتكثيف الرموش، الرموش الطويلة والكثيفة هي حلم كل أنثى، وهذا لأن الرموش تزيد من جمال العيون وجاذبيتها، لذلك يمكن لكل فتاة أن تحصل على رموش طويلة وكثيفة دون الحاجة إلى استخدام الماسكارا أو الرموش الاصطناعية، حيث أن اللجوء إلى هذه الوسائل بشكل مستمر يسبب تساقط في الرموش على المدى البعيد، لذلك من الأفضل اللجوء إلى بعض المواد الطبيعية والمتوفرة في كل منزل والتي أثبتت فاعليتها في تطويل الرموش وتكثيفها في وقت قصير.

اقوي زيت لتكثيف الرموش وتطويلها

ومن أقوى هذه المواد زيت الخروع وزيت الزيتون، حيث يتم خلط ملعقة من كلاً منهما، ويتم توزيع الخليط على الرموش بفرشاة ما سكارا نظيفة، وبعدها يُترك الخليط على الرموش لليلة كاملة وبعدها نغسل الرموش بالماء الفاتر، ومع تكرار هذه الطريقة مرة يوميا لمدة شهر سوف نلاحظ تغيير كبير في حجم وطول الرموش. كذلك يمكن استخدام مغلي الشاي الأخضر بنفس الطريقة السابقة على الرموش يوميا لمدة شهر كامل وبعدها نلاحظ تغيير كبير في طول الرموش وكثافتها.

تطويل وتكثيف الرموش بدون خلطات

كذلك يمكن استخدام العسل وزيت جوز الهند لتطويل الرموش، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من العسل مع نفس المقدار من الماء، وبعدها نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ونعيد الخلط، وبعد ذلك نضع الخليط في علبة أو زجاجة نظيفة، ونطبق بعض من هذا الخليط على الرموش باستخدام ماسكارا نظيفة، ونترك الخليط على الرموش ليلة كاملة وفي الصباح يتم غسلها بالماء الفاتر، ويمكن تطبيق هذه الوصفة أربع أو خمس مرات في الأسبوع الواحد.

نصائح مفيدة لتطويل الرموش وزيادة حجمها بشكل طبيعي

الحصول على رموش طويلة وكثيفة لا يقتصر على تطبيق بعض المواد الطبيعية عليها فقط، بل يجب الاهتمام بتناول طعام صحي ويحتوي على كافة العناصر التي تساعد الرموش على النمو بشكل سريع ومن هذه العناصر الفيتامينات والبروتين، كذلك يجب الحرص على تقليم الرموش بشكل دوري وذلك عند أحد خبراء التجميل، حيث لا يٌنصح بعمل التدليك للرموش في المنزل أبداً، كذلك يجب الاهتمام بإزالة المكياج عن منطقة العيون بشكل خلص قبل الخلود للنوم، لأن النوم بالمكياج وخاصةً مكياج العيون يسبب تساقط كبير في الرموش.

يمكنك تطويل الرموش وزيادة كثافتها بالفازلين حيث أن الفازلين يعمل عليةترطيب الشعر ويساعد في منع تساقط الرموش وزيادة كثافتها فقومي بوضع القليل من الفازلين علي الرموش يوميا قبل النوم فسوف ولاحظي النتيجة مع مرور الوقت، ويمكن زيادة كثافة الرموش عن طريق إستخدام زيت الخروع وقشور الليمون فهذه الوصفة تساعد علي تطويل الرموش .