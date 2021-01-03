وصفة أمي المعجزة لشد الوجه وقولي للتجاعيد وداعاً للأبد وبشرة أصغر عشر سنوات

وصفة أمي المعجزة لشد الوجه ،يبحث الكثير من السيدات عن وصفات لشد البشرة لكي يتمكون من القضاء على التجاعيد بشكل سريع فظهور التجاعيد يتسبب في عدم ثقتهن في أنفسهن، ورغبتهم في الحصول على بشرة مشدودة ونضرة والتخلص من التجاعيد نهائياً، لذا سوف نقدم لكم المزيد من التفاصيل التي تخص هذه الوصفة، التي تضمن لكِ بشرة شابة بدون خطوط دقيقة أو تجاعيد. وصفة أمي المعجزة لشد الوجه بالخميرة وصفة أمي المعجزة لشد الوجه بالخميرة المكونات: ملعقتان من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقةالتحضير والاستخدام: نضع في وعاء كلاً من الخميرة الفورية، وعصير الليمون ويتم خلطهم بشكل جيد، مع ملاحظة أن تلك الوصفة لا تصلح للبشرة الحساسة، ويمكن استبدال الليمون باللبن الرائب أو الزبادي.

يتم فرد المزيج السابق على البشرة وتترك لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر. ماسك زيت الزيتون والموز لشد الوجه ماسك زيت الزيتون والموز لشد الوجه المكونات: حبة كبيرة من الموز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس الموز بشكل جيد ونضيف إليه العسل وزيت الزيتون، فالموز غني بالكولاجين الطبيعي والبوتاسيوم الذي يشد البشرة.

نطبق الخليط السابق على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً. وصفة أمي المعجزة لشد الوجه بعصير الجزر وصفة أمي المعجزة لشد الوجه بعصير الجزر المكونات: ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من عصير الجزر.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

ملعقتان من لبن الزبادي. طريقةالتحضير والاستخدام: نضع كافة المكونات السابقة في طبق زجاجي ويتم مزج المكونات معاً.

نضع الوصفة السابقة على البشرة ويترك حتى يجف تماماً.

نغسل الوجه برفق شديد بعد ذلك بالماء الفاتر. ماسك الملفوف مع دقيق الأرز لشد البشرة ماسك الملفوف مع دقيق الأرز لشد البشرة المكونات: كمية مناسبة من ورق الملفوف.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ثلاث ملاعق من دقيق الأرز. طريقة التحضير والاستخدام: نبدأ أولاً بتقطيع أوراق الملفوف ونضعها في الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليها زيت اللوز، والأرز المطحون ونخلطهم بشكل جيد، ونوزع الخليط على الوجه ونتركه نصف ساعة، ثم يشطف بالماء البارد.

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