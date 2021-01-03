ضعيها دقائق تحت العين والنتيجة ستبهرك عيون ساحرة بدون هالات سوداء وبياض فوري

كريم طبيعي قنبلة فعال في التخلص من للهالات السوداء الهالات السوداء والتجاعيد والبثور وحب الشباب والرؤوس السوداء كل هذه المشكلات لها تأثير سلبي على البشرة والإطلالة اليومية، والهالات السوداء التي تحيط بالعين تجعلنا نظهر بشكل مرهق ومتعب طوال الوقت مما يفقد للوجه حيويته ونضارته، وعلى الرغم من وجود الكثير من مستحضرات التجميل التي تساعد على إخفائها ولكنها حتى مؤقت وبعد زواله نرجع لنفس المشكلة من جديد ونجد الكثير من اِلأشخاص يقومون بتطبيق كريمات خاصة بتفتيح الهالات السوداء ولكنها باهظة الثمن وتسبب الضرر للبشرة على المدى البعيد، ونحن اليوم نقدم لكم كريم منزلي يساعد على التخلص من مشكلة الهالات السوداء نهائياً ولن تعود مجدداً.

كريم طبيعي قنبلة فعال في التخلص من للهالات السوداء

تعرفي معنا على كريمات منزلية من صنع يديك تساعد على التخلص من الهالات السوداء والتخلص من تجاعيد البشرة:

زيت البابونج

نقوم بخلط ملعقتين من زيت البابونج مع القليل من زيت الورد وست ملاعق من الفازلين وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام كريمي، وتوضع بزجاجة محكمة الغلق، ويتم تطبيقها كل ليلة قبل الذهاب للنوم وتترك في الصباح ويتم شطف الوجه بالماء البارد.

كريم الموز

نقوم بأخذ نصف حبة من الموز ويضاف لها ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من هلام الصبار ونهرس الموزة وتخلط المكونات معاً وتطبق على المناطق المتضررة وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الخليط بالماء البارد وترطب بالكريم المناسب لنوع البشرة.

كريم الكركم:

نقوم بخلط كمية قليلة من الكركم مع ملعقة من زيت اللوز وتخلط المكونات سوياً ونقوم بتدليك منطقة تحت العين بالخليط لمدى دقيقة، ويترك على العين لمدة ثلث ساعة، ومن ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

كريم الأفوكادو:

نقوم بهرس الأفوكادو في كمية من زيت الزيتون بشكل جيد حتى نصحل علة قوام كريمي، ويطبق المزيج على المنطقة المحيطة بالعين كل ليلة قبل النوم من أجل الحصول على أفضل النتائج.