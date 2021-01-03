سر طول وكثافة شعر الهنود ومنع التساقط نهائيا وتجعل الشعر ينمو مرة أخرى وتقضى على الصلع

وصفة علاج تساقط الشعر إذا كان شعر بتساقط بغزارة وليست قادرة أن تحصلين على حل مناسب وجيد، عليكِ سيدتي بتجربة أقوى الوصفات الطبيعية لمنع تساقط الشعر التي تحتوي على مكونات طبيعية 100%، حيث أنها تعمل على تحفيز وتعزيز عملية نمو الشعر سريعاً فبعد استخدامها سوف تحصلين على نتائج فعالة وقوية للغاية، كما أنها أفضل بكثير من استخدام المنتجات والعلاجات التي لا تجدي أي نفعاً.

هناك الكثير من الأشخاص سواء النساء أو الرجال حتى الأطفال يفقدون شعرهم بشكل كبير وملحوظ خاصة عند غسل الشعر وتصفيفه فقومي باستبدال العادات القديمة التي تتبيعها واستخدمي الوصفات الطبيعية التالية:

زيت الزيتون والعسل:

لكل مكون من هذه المكونات كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى فهذا الخليط يعزز نمو الشعر بشكل صحي وسليم فكل ما عليكِ فعله سيدتي أن تقومين بخلط ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون واخلطي جيداً حتى تحصلين على عجينة متماسكة ومن ثم يضاف مقدار بسيط من مسحوق القرفة واخلطي مرة أخرى ومن ثم يتم وضعه على الشعر لمدة 20 دقيقة وبعدها يتم غسل الشعر ويكرر الاستخدام من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية وسريعة.

وصفة الزبادي والعسل:

تساعد الزبادي على نمو الشعر بطريقة سليمة فهو يحتوي على فيتامين ب وفيتامين د والبروتينات، وجميعها عناصر طبيعية مهمة ومفيدة للشعر تعمل على تغذيته بعمق وترطيبه بالإضافة إلى أنها تجعله قوي وتقلل من تساقطه، ويستخدم من خلال خلط كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة كبيرة من العسل واخلطي جيداً بعدها يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه على شعرك لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم عسيل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو واحرصي على استخدام تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.