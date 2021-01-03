الكريم كراميل ب 3 مكونات فقط بدون فرن ناعم زي الحرير وطعمة لا يقاوم احلى من الجاهز

طريقة تحضير الكريم كراميل من الحلوى التي يقبل على تناولها الكبير والصغير الكريم الكراميل فى المنزل بسهوله فهي لذيذة وشهية للأطفال ويحبونها، فبدلاً من أن تقومين بشرائها من الخارج سوف نطلعك على طريقة تحضيرها حتى تقومي بتجهيزها لأفراد أسرتك بدون ان تتكلفي الكثير من المال أو المجهود.

هو من أحد أنواع الحلوى اللذيذة والشهية التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل فقط كل ما تحتاجين له عبوة كريم كراميل واتباع الخطوات التالي:

2 كوب ماء.

5 ملاعق كبيرة حليب.

1 علبة من الكريم كراميل.

ضعي قدر على النار ضيفي له علبة الكريم كراميل الجاهز والحليب البودرة وقلبي جيداً حتى أن يصل لدرجة الغليان، وفي نفس الوقت قومي بإفراغ كيس السكر المرفق بالكريم كراميل بأوعية تقديم الكريم كراميل.

يفضل استخدام وعاءين أو ثلاثة لكل مغلف ومن ثم يتم سكب الكراميل الساخن عليها واتركيه في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.

بعدها يتم توزيع الكريم كراميل في الأوعية التي وضع بها الكراميل ثم ادخليها إلى الثلاجة ويتم تناولها باردة وبالهناء والشفاء.

من أبسط الطرق التي تتم كالآتي:

2/1 ملعقة عصير ليمون.

2/1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة ماء.

1كوب وربع حليب.

1 كوب ونصف قشطة.

3 بيضات.

1 ملعقة فانيليا سائلة.

2/1 كوب سكر.