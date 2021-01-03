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طريقة تحضير الكريم كراميل من الحلوى التي يقبل على تناولها الكبير والصغير الكريم الكراميل فى المنزل بسهوله فهي لذيذة وشهية للأطفال ويحبونها، فبدلاً من أن تقومين بشرائها من الخارج سوف نطلعك على طريقة تحضيرها حتى تقومي بتجهيزها لأفراد أسرتك بدون ان تتكلفي الكثير من المال أو المجهود.
طريقة تحضير الكريم كراميل
هو من أحد أنواع الحلوى اللذيذة والشهية التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل فقط كل ما تحتاجين له عبوة كريم كراميل واتباع الخطوات التالي:مكونات تحضير الكريم كراميل:
- 2 كوب ماء.
- 5 ملاعق كبيرة حليب.
- 1 علبة من الكريم كراميل.
- ضعي قدر على النار ضيفي له علبة الكريم كراميل الجاهز والحليب البودرة وقلبي جيداً حتى أن يصل لدرجة الغليان، وفي نفس الوقت قومي بإفراغ كيس السكر المرفق بالكريم كراميل بأوعية تقديم الكريم كراميل.
- يفضل استخدام وعاءين أو ثلاثة لكل مغلف ومن ثم يتم سكب الكراميل الساخن عليها واتركيه في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.
- بعدها يتم توزيع الكريم كراميل في الأوعية التي وضع بها الكراميل ثم ادخليها إلى الثلاجة ويتم تناولها باردة وبالهناء والشفاء.
من أبسط الطرق التي تتم كالآتي:المقادير:
- 2/1 ملعقة عصير ليمون.
- 2/1 كوب سكر.
- 1 ملعقة كبيرة ماء.
- 1كوب وربع حليب.
- 1 كوب ونصف قشطة.
- 3 بيضات.
- 1 ملعقة فانيليا سائلة.
- 2/1 كوب سكر.
- احضري وعاء ضعي به السكر والماء وعصير الليمون واتركيه على نار هادئة ولمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر حتى يتكون لديك خليط باللون الذهبي.
- يتم صب الكراميل بصينية مناسبة وتحريكها شمالاً ويميناً حتى يتم توزيع الكراميل في جميع جوانبها.
- ثم يتم احضار قدر عميق ضعيه على نار هادئة ضيفي له الحليب والقشطة مع التقليب حتى أن يصبح فاتر.
- وفي وعاء أخر عميق ضيفي الفانيليا والسكر والبيض في الخلاط ليصبح ناعم، وتضاف القشطة ويقلب الخليط مع البيض وبعدها يضاف باقي الحليب.
- اسكبيه بعد ذلك في صينية وادخليه الفرن لمدة 30 دقيقة وبعدها في الثلاجة لمدة 6 ساعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكريم كراميل ب 3 مكونات فقط بدون فرن ناعم زي الحرير وطعمة لا يقاوم احلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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