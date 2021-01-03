اقوى كريم خارق في ازالة التجاعيد والشد الفورى للوجه والرقبه بالكولاجين افضل من البوتوكس للتبييض وازالة التصبغات

أفضل الكريمات الطبيعية لمحاربة التجاعيد ظهور التجاعيد بالوجه أسوأ ما يمكن أن تمر به النساء فهذا يجعلها تشعر بأنها امرأة عجوز تواجه الشيخوخة المبكرة وهذا صعب على المرأة أن تقبله، لذا تبحث كثيراً عن طرق تساعدها في محاربة التجاعيد وتمنع من ظهورها، ولكن عليكِ باتباع عادات صحيحة سليمة واستخدام المكونات الطبيعيةالمفيدة للبشرة 100% والصحيه لعمل كريم طبيعى وساحر فى القضاء على تجاعيد الوجه والرقبه وشد الوجه وكانك فى العشرين من عمرك.

يوجد أنواع عديدة من الكريمات التي يتم استخدامها لمحاربة تجاعيد الوجه والذي يمكن تحضيرها في البيت كالتالي:

كريم الحليب والعسل:

يساعد الحليب في الحد من ظهور تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة نظراً لاحتوائه على حمض اللاكتيك وحمض ألفاهيدروكسي، كما أن العسل الطبيعي يعمل بكتابة مرطب طبيعي فهو يجعل البشرة رطبة من الداخل وينصح باستخدام هذه الوصفة عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الحليب كامل الدسم ونصف ملعقة صغيرة من العسل واخلطي المكونات مع بعضها جيداً ومن ثم يتم تدليك البشرة بالخليط ويترك لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

عصير الليمون وقشطة الحليب:

تعمل تلك الوصفة على الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة فقومي بخلط كميات مناسبة من عصير الليمون الطازج وقشطة الحليب واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة، ثم ابدئي في وضع الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويفضل تكرار استخدامها كل يوم ولمدة شهر كامل حتى تحصلين على افضل النتائج.

صفار البيض وزيت الزيتون:

اخلطي صفار بيضة ونصف ملعقة كبيرة من العسل الابيض الطبيعي وملعقة من زيت الزيتون ونصف ملعقة كبيرة عصير ليمون، يطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر ومن بعدها الماء البارد، ومرري مكعب ثلج على البشرة لشدها وغلق مسامها والالتزام على استخدام تلك الوصفة للحصول على أفضل النتائج المرضية.