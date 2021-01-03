وصفة باكستانية سحريه ورهيبة حققت نجاح كبير في علاج تساقط الشعر ومحاربة الصلع ونمو الشعر بغزارة كبيرة

الوصفة الباكستانية لعلاج مشاكل الشعر إلى كل سيدة ورجل وفتاة يعانون من مشكلة الصلع ووجود فراغات في فروة الرأس وتساقط الشعر بغزارة وعدم نموه إليكِ الوصفة الباكستانية السحرية لتخلص من كل مشكلات الشعر المقلقة، فلا داعي للقلق بعد الآن فكل ما عليكم أن تقوموا باستخدامها بشكل منتظم وسوف تحصلون على أفضل النتائج الفعالة والمرضية.

تعاني النساء من مشاكل الشعر الصعبة ولكن وصفة جارتي الباكستانية حلت كافة المشكلات التي يمكن أن تواجها النساء والرجال والشباب والفتيات والتي تتمثل في الآتي:

وصفة البيض وزيت الخروع:

تتمتع تلك الوصفة الباكستانية بأنها تعمل على تطويل وتنعيم الشعر بالإضافة إلى أنها تساعد على منع تساقط الشعر ونموه سريعاً وبغزارة، تستخدم عن طريق غسيل الشعر جيداً للتخلص من كافة الزيوت وتجفيفه ثم عليكِ بإحضار وعاء ضيفي له بيضة مع ملعقة كبيرة من الخل ونصف كوب من زيت الخروع وقلبي جيداً ثم يوضع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك الجيد واتركي الخليط لمدة 40 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر ويفضل تكرار الوصفة 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على شعر قوي وناعم.

خلطة زيت الزيتون وزيت الخردل:

ضعي قدر على النار ضيفي له 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون وملعقة احدة من زيت الخردل وملعقة من بذور الكتان وملعقة من السكر وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها ثم يتم تصفية الخليط ويوضع على فروة الرأس والشعر من جذوره حتى أطرافه، يكون من الأفضل إذا قومتي بوضع الخليط على الشعر قبل النوم وتركه لليوم التالي وبعد وضع الخليط يمشط الشعر ويلف كما ترغبين وتغطيته وفي الصباح قومي بغسله بالماء الفاتر وقليل من الشامبو ويفضل الاستخدام 4 مرات بالأسبوع.