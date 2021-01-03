لو لاحظتي في الفترة الأخيرة إن الكولاجين اجتاح كتير من الأسواق والمنتجات من ميكب أو كريمات أو زيوت لأنه دلوقتي بقي من أحدث صيحات الجمال في العالم ومفيد جدا سواء للشعر أو البشرة لأنه بيدي نضارة للبشرة وكثافة ولمعان للشعر، لكن فيه فعلا دليل إن الكولاجين له الفوايد العظيمة دي اللي بيقولوا عليها ولا ده مجرد دعاية أو وسيلة للبيع؟ خلينا نقولك في المقال ده ايه هي مشروبات الكولاجين وازاي الكولاجين بيشتغل على البشرة ويفيدها

ايه هي مشروبات الكولاجين وازاي الكولاجين بيشتغل على البشرة ويفيدها

الأول لازم نعرف ايه هو الكولاجين؟

الكولاجين هو البروتين الرئيسي في تشكيل الأنسجة الضامة للعظام ومسؤول عن مرونة الجلد ومظهر الشباب وده يمكن كلنا نكون عارفينه لكن الجديد إن فيه أنواع للكولاجين وله فوايد وتركيبات مختلفة، لكن 90% من الكولاجين اللي موجود في الجسم هو من النوع الأول المرتبط بالجلد، وله اكتر من صورة طبية زي الكبسولات او أدوية الشرب اللي بيطلق عليها “المشروبات”.

إزاي بيشتغل علي البشرة، وايه هي مكملات او مشروبات الكولاجين؟

بعد سن ال25 بيبدأ الكولاجين يقل وكل سنة بتفقدي نسبة معينة منه فيبدأ الجلد في الترهل والجفاف والتجاعيد، والكولاجين عموما جزيئاته بتكون كبيرة وصعب الجهاز الهضمي يمتصها فبيكون فيه مكملات من الكولاجين اسمها الببتيدات فبتدخل مجري الدم وتنتقل الي الجلد ودي تأثيرتها بتكون أقوي من الحقن أو الكريم.

مكملات ومشروبات الكولاجين:

مكملات الكولاجين مقصود بيها أقراص او كبسولات طبية بتكون غنية بالكولاجين لكن دي لازم تكون بوصفة من دكتور وتحت إشراف مختص، ماينفعش تخديها مباشرةً لوحدك، أما مشروبات الكولاجين فده تريند جديد ظهر عن مشروبات شبيهه بالأدوية بتكون غنية بمادة الكولاجين والفيتامينات والمكملات الغذائية اللي بتساعد على نضارة وصحة البشرة، لكن بنأكد برضه انك تراجعي دكتور مختص قبل ما تلجأي ليها.

إزاي تحافظي على جمالك بطرق تانية؟

طبعا بيكون في طُرق تانية تحافظي بيها على جمالك وتستخلصي منها الكولاجين وبيدي نفس النتايج بصورة طبيعية بعيداً عن الكيماويات او الأدوية والمستحضرات الطبية، زي الدايت الصحي في الأكل أو نظام صحي معين مليان بمضادات الأكسدة والسكر القليل وده أفضل حل عشان تحافظي علي بشرتك، وفيه طبعا أطعمة زي التوت والشاي الأخضر بيديكي كولاجين طبيعي.

استخدام الريتينول والريتينويد في روتين البشرة:

لازم تعرفي كمان أن المواد زي الريتينول والريتينويد مهم تدخليهم في روتين العناية الخاص ببشرتك، خصوصا أن أي نوع من دول لو دمجتيهم مع روتين العناية لبشرتك ومحاربة التجاعيد، والمواد دي ممكن تلاقيها موجودة في الكريمات الغنية بفيتامين أ، مع الاستخدام المنتظم بتبدأ الخلايا تتجدد في البشرة وإنتاج الكولاجين يزيد في الجلد، لكن لازم تهتمي باستخدام صن بلوك عشان تحمي بشرتك من الشمس قبل أي حاجة

اعرفي معانا كمان ليه غسيل وجهك لمدة 60 ثانية على الاقل ممكن يغير بشرتك للافضل