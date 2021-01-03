تطويل الشعر بسرعة فائقه في أسبوعين مثل ذيل الحصان

تطويل الشعر بسرعة فائقه حيث تحلم كل فتاة بالحصول على شعر طويل وناعم وصحي، كما يشاع أن جمال المرأة يكمن في رؤيتها بأن شعرها طويل وكثيف مثل ذيل الحصان فيبحثن أغلب الوقت عن أسرع الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر، إن طول الشعر لا يعتمد على الخلطات الطبيعية أو الوصفات المنزلية فقط، يجب الاهتمام بالتعليمات الأساسية المؤثرة على الصحة العامة للجسم والغذاء السليم وطبيعة الشعر، نقدم لكم عبر موقع ثقفني تطويل الشعر بوصفات طبيعية بوقت قياسي تظهر نتيجته في أسبوعين وفي بعض الحالات قد يستغرق شهر كامل للحصول على أفضل نتيجة مطلوبة، يشترط الالتزام بتنفيذ كافة الخطوات المذكورة مع مراعاة المقادير وطريقة التحضير لتحفيز نمو الشعر بشكل طبيعي.

تطويل الشعر بسرعة فائقه في أسبوعين

هناك بعض التعليمات التي يجب مراعاتها قبل استخدام أي مكونات لإعادة إنتاج بصيلات الشعر بشكل صحي، فبعض العادات التي نستخدمها في حياتنا اليومية تكون غير صحية فيجب الاستغناء عنها واستبدالها بعادات جديدة وهي:

عدم غسل الشعر بماء الصنبور وغسله بماء مفلتر لا يحتوى على الكلور الضار بالشعر.

عدم أستخدام عقار المندوكسيل لأنه يسبب تساقط الشعر.

أستخدام مشط خشبي لتمشيط الشعر بدلاً من المشط البلاستيكي.

التوجه إلى أستخدام شامبو طبي والابتعاد عن المنتجات الكيميائية الضارة.

دهن الشعر بزيت الزيتون وزيت الجوز مرتين أسبوعياً.

الإكثار من تناول الأطعمة و المشروبات التي تساعد على تطويل الشعر بسرعة فائقه .

. النوم الكافي يومياً فترة لا تقل على 8 ساعات في فترة الليل.

عدم أستخدم مجفف الشعر بشكل مفرط للحفاظ على قوة شعرك

خل التفاح : يستخدم خل التفاح لتطويل الشعر، أحضري كوبًا من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح مع التقليب جيداً ثم اغسلي الشعر بالماء والشامبو الطبي جيداً بالماء الدافئ، ثم اشطفي الشعر بكوب من الماء والخل وتجفيفه بمنشفة قطنية، ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع . زيت جوز الهند وزيت الزيتون: تعد الزيوت الطبيعية هي أفضل علاج لتطويل الشعر والحفاظ على بريقه ولمعانه، قومي بخلط 4 ملاعق من زيت الزيتون مع 4 ملاعق من زيت جوز الهند في إناء مع خلطهم جيدا، قومي بتدليك فروة الرأس وتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى نهاية الأطراف ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. وصفة الثوم: تعتبر خلطة الثوم لتطويل الشعر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم كعلاج طبيعي يساعد على كثافة وزيادة إنتاج الشعر، قومي بطحن ثلاثة فصوص من الثوم حتى يصبح لين القوام ثم أضيفي إليه ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون لتكوين خليط الثوم لتكثيف الشعر، ضعيه على شعرك مرتين في الأسبوع ثم غسله جيدا بالشامبو لإزالة رائحته القوية وستحصلين على أفضل نتيجة في أقل من شهرين. خلطة الموز: يتم أستخدام الموز لتكثيف الشعر حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تقوي الشعر وتزيد من طوله ونعومته، نهرس موزة واحدة ونخلطها مع بيضة وملعقة من عسل النحل الأبيض ثم نضيف ملعقة خميرة مع التقليب بحرص حتى تمتزج المكونات ونحصل على خليط ناعم، ضعي المزيج على شعرك مع تغطية الرأس بكيس بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر لتطويل الشعر بسرعة فائقه.