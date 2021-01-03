وصفة العشر حبوب لزيادة الوزن وعلاج النحافة خلال شهر واحد

تتكون وصفة العشر حبوب لزيادة الوزن من مجموعة من البقوليات، فهي مكونات طبيعية تمام وهذا ما يبحث عنه كثير من الأشخاص الذين يعانون من النحافة، وخاصة النساء يبحثون عن زيادة الوزن بطرق طبيعية دون اللجوء إلى الأدوية أو أي منتجات قد تسبب ضرراً لجسم الإنسان، ولا يوجد شيء أفضل من تناول وجبات صحية مفيدة تحتوي على قيمة غذائية عالية، ولا يقتصر تناول الوصفة على علاج النحافة فقط بل لها فوائد عديدة منها، أنها تساعد في تنظيم مستوي السكر في الدم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وتساعد أيضاً في شد الجلد بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ترهلات بالجلد، ويتم تناول الحبوب بجانب الوجبات الرئيسية وأفضل وقت لتناول الحبوب هو في الصباح وعند المساء، ومن خال هذا المقال سنقدم شرح مكونات وطريقة عمل وصفة العشر حبوب لزيادة الوزن بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات وصفة العشر حبوب لزيادة الوزن

مكونات وصفة العشر حبوب لعلاج النحافة مكونات طبيعية، تتكون من حبوب فقط لكن لها نتيجة فعالة جداً وهي كما يلي:ـ

2 ملعقة فاصوليا.

2 ملعقة من حبوب القمح.

2 ملعقة من حبوب الذرة.

2 ملعقة من فول الصويا.

2 ملعقة فول عادي.

2 ملعقة من العدس.

2 ملعقة من الترمس.

2 ملعقة من الحلبة.

2 ملعقة من حمص الشام.

2 ملعقة من اللوبيا.

طريقة التحضير

يتم تحضير وصفة العشر حبوب لزيادة الوزن بطريقة سهلة ومبسطة، وتتم بخطوات سريعة هي كالتالي:ـ

يتم غسل الحبوب جيداً، ثم نقوم بنقع المكونات مع بعضها البعض لمدة ليلة كاملة. بعد ذلك نقوم بسلق المكونات، ويتم ذلك بوضع المكونات في إناء به كمية من الماء ويوضع على النار لمدة نصف ساعة أو حتي يتم نضج المكونات. بعد ذلك توضع الوصفة في طبق ويضاف إليها القليل من الملح وتصبح جاهزة للأكل، عند تناول الحبوب لا يتم تصفيتها من الماء الذي تم سلقها به، لكن يتم تناولها مع ما تبقي من ماء السلق. يتم تناول الوصفة مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً، ويجب الحفاظ على تناول الوصفة لمدة شهر كامل للحصول على نتيجة فعالة ومرضية.