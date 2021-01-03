افضل انواع طعام هتساعدك على تكبير حجم الصدر

هل تعرفي ان الاكل ممكن انه يساعد على تكبير حجم الصدر؟ اكيد شكل وحجم الثدي بيخلي البنت شكلها جذاب اكتر وفيه انوثة ، ولو بتسألي ايه هي الاكلات اللي ممكن تاكليها لتكبير الصدر ، النهاردة هنشارك معاكم قايمة بافضل اطعمة لتكبير حجم الصدر.

اطعمة لتكبير حجم الصدر:

1- المكسرات:

الجوز (عين الجمل), الفول السوداني, الكاجو ، من المصادر الرئيسية لتكبير حجم الصدر ، المكسرات غنية بالدهون والبروتينات ، بالاضافة انها مفيدة للدماغ والقلب.

الكاجو والجوز ممكن تخلطيهم مع بعض وتاكليهم حوالي من 3 – 4 شهور يوميا هيساعد جدا على زيادة حجم الصدر ، كل ما تكوني حاسه بالجوع كلي شوية جوز كسناكس.

2- اللبن:

اللبن ومنتجات الالبان عموما بتحتوي على نفس هرمون التكاثر اللي موجود في جسم الانسان ، والحليب البقري بيحتوي على هرمونات زي الاستروجين, البروجسترون, والبرولاكتين ، والاستروجين اللي موجود في اللبن بيساعد على زيادة حجم الصدر ، اغلي اللبن واشربيه الصبح وبالليل كل يوم.

3- السي فوود:

السي فوود زي المحار, والجمبري وغيرها من المأكولات البحرية بتحتوي على نسبة عالية من المنجنيز ، والعنصر ده بيساعد على تعزيز الهرمونات الجنسية وتعزيز انسجة الثدي وبيساعدها على التوسع ، ضيفي السي فوود لنظامك الغذائي عشان توصلي لافضل نتيجة ، لان السي فوود يعتبر من افضل الاطعمة لتكبير حجم الصدر.

4- الجزر:

الجزر بيحتوي على البيتا كاروتين والمعادن الحيوية ومضادات الاكسدة ، وبيحتوي على هرمون الاستروجين اللي بيساعد على زيادة حجم الصدر بشكل طبيعي ، بالاضافة انه بيحتوي على الالياف الجيدة اللي بتساعد في التخلص من الاستروجين الزيادة اللي بيأدي لارتفاع مستوى هرمون الاستروجين اللي ممكن يسبب الم وانتفاخ في الصدر ، وتكون كتل ليفية في الصدر.

5- البابايا:

البابايا كمان من الحاجات اللي بتساعد على زيادة حجم الصدر بشكل طبيعي ، والبابايا مع اللبن يتعمل عصير ويتشرب يعتبر افضل مزيج ممكن يساعد على تكبير حجم الصدر ، بالاضافة انه مفيد كمان للرحم.

6- حليب الصويا وفول الصويا:

حليب الصويا غني بالبروتين ، وبهرمون الاستروجين اللي بيساعد على تحديد وتكبير حجم الصدر ، وفول الصويا بيساعد على الحفاظ على هرمون الاستروجين الجيد في الجسم ، وحليب الصويا يعتبر واحد من افضل الحاجات اللي بتساعد على تكبير الصدر.

7- البنجر واوراق البنجر الخضرا:

البنجر غني بالحديد ، والبنجر وورق البنجر الاتنين بيحتوا على كمية جيدة من هرمون الاستروجين ، وبيحتوي كمان على البورون اللي بيساعد على تخليق هرمون الاستروجين في الجسم ، واللي بدوره بيأدي لتكبير حجم الصدر بشكل طبيعي.

8- الفراخ:

الفراخ من الاطعمة الطبيعية اللي بتساعد على زيادة حجم الصدر بسرعة ، لانها بتساعد على زيادة هرمون الاستروجين وتطوير الجسم ، وبالتالي ده بيساعد على زيادة حجم الصدر بشكل طبيعي.

9- الفاكهة:

الفواكه الطازة زي الموز, التفاح, الكريز, البطيخ, الرمان, وغيرها من الفواكه بتساعد على زيادة حجم الصدر بشكل طبيعي ، زيادة هرمون الاستروجين وخفض هرمون التستوستيرون بيساعد انه يدي امتلاء وحجم اكبر للصدر ، والفاكهة بتحتوي على كمية كافية من المعادن والفيتامينات اللي بتخلي الصدر صحي.

10- الخضروات الورقية الخضرا:

الخضروات الورقية الخضرا فيها قيمة غذائية عالية جدا ، وعلى الرغم ان الخضروات دي مش بتحتوي على كمية كافية من الاستروجين لتحفيز نمو انسجة الصدر ، الا ان خضروات زي الكرنب والسبانخ ممكن انها تساعد في تنسيق شكل الصدر وتعزيز مظهره العام.

11- البذور:

سواء كانت بذور عباد الشمس (اللب السوري), اليانسون, الشمر, القرع, او بذور الكتان ، يوصى باستخدامها لتحسين نمو الثدي ، البذور دي بتساعد على زيادة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم وبالتالي زيادة حجم الصدر ، كمان بذور السمسم من الحاجات اللي بتساعد على تكبير الصدر ، ممكن تضيفي السمسم لاطباقك او تطحنيه وتضيفه على كوباية لبن وتشربيه يوميا.

12- بذور الحلبة:

بذور الحلبة تعتبر مصدر غني للفيتوستروجين اللي بتساعد على زيادة نمو الغدة الثديية بشكل افضل ، ممكن تاخدي بذرة حلبة واحدة يوميا ، او تاخديه على شكل كبسولة ، او تستخدمي زيت الحلبة لتدليك الصدر ، كل ده هيساعد على تكبير حجم الصدر بشكل طبيعي.

13- الزيوت الصحية:

استخدام الاطعمة الغنية بالدهون للحصول على حجم صدر اكبر ده كويس وفعال ، ولكن لاي مدى تقدري تستخدميها؟ مينفعش ببساطة الاستمرار في اضافة الدهون لنظامك الغذائي للحصول على حجم اكبر وافضل للصدر ، لان ده ممكن يأدي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويعرضك لخطر الاصابة بالنوبات القلبية ، فبدل استخدام الزيوت في الاكل تقدري تستخدمي الزيوت الصحية تتدلكي بيها الصدر ، وممكن تضيفيها للاكل ولكن بكميات محدودة جدا ، ممكن تستخدمي زيت الزيتون او زيت الافوكادو, زيت الحلبة, زيت السمسم, زيت جنين القمح ، للحصول على حجم صدر افضل.

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