طريقة عمل براونيز بصوص التوفي بالخطوات في المنزل، البراونيز من الحلويات المتعارف عليها بالمطبخ الأمريكي ويفضلها الكثير من الكبار والصغار، يطلبون دائما الأطفال بتناول الحلويات الشهية، ودائما تواجه الأم مشكلة طلب أطفالها بتناول الحلويات من الخارج لتميز طعمها وطريقة التقديم بالصوص المميز المختلف، ويطلبون أحضارها في المناسبات الخاصة بهم.

البراونيز، من الحلويات سهلة التحضير بالمنزل بخطوات بسيطة يمكن لكل أم وربة منزل تحضير اشهي وافضل الحلويات المختلفة عند توافر المقادير والطريقة المضبوطة، اليوم وعبر موقعنا ثقفني نعرض لكم افضل طريقة لعمل البراونيز بصوص التوفي، لكل عشاق الحلويات يمكن الاستغناء عن شراء الحلويات من المطاعم وتحضيرها بالمنزل بنفس الطعم والشكل المميز.

طريقة عمل البراونيز بصوص التوفي

البراونيز من الحلويات التي يمكن أن تقدم بأكثر من صوص، براونيز بصوص ألشكولاته، براونيز بالموز، براونيز بصوص الكراميل، واليوم وصفة براونيز بصوص التوفي، سريعة التحضيري يمكن أن تقدم في جميع مناسبات أعياد الميلاد وفى حالة الضيوف، وإرضاء رغبة أفراد الأسرة بتناول الحلويات الشهية، ويمكن تحضير أنواع مختلفة من الحلويات مثل كيك التايجر.

مقادير صوص التوفي البراونيز.

عدد2كوب من السكر. عدد1كوب من الزبدة. عدد1كوب كريمة لباني.

مقادير صلصة ألشكولاته.

عدد1كوب من الكريمة لباني. عدد2كوب شكولاته قطع.

مقادير البراونيز.

عدد1كوب من الزبدة. عدد1/2كوب من السكر. عدد2بيض. 1/4معلقةصغيرة من الفانليا. عدد3/4 كوب من الدقيق. 1/4معلقة صغيرة من الملح. 3/4 كوب من الكاكاو بودر.

طريقة تحضير البراونيز بصوص التوفي

أولا تحضير صوص التوفي.

نحضر وعاء ويضع على نار متوسطة ونضع مقدار السكر ونقلب حتى يذوب ويصبح لونه ذهبي.

نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في التقليب ثم نضيف الكريمة مع الاستمرار حتى يتجانس الخليط ونتركه حتى يبرد ويتماسك.

ثانيا تحضير صلصة ألشكولاته.

نضع وعاء على نار متوسطة ونضع الكريمة لباني ويجب الانتباه عدم الغليان.

ثم نضيف قطع ألشكولاته ونستمر في التقليب حتى تذوب وتتجانس مع الكريمة ثم نتركها تبرد وتتماسك.

ثالثا تحضير كيك البراونيز.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بخفق الزبدة مع السكر بمساعدة المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بإضافة البيض والفانليا ونقوم بالخفق.

في وعاء أخر نخلط مقدار الدقيق مع الملح والكاكاو ثم نقوم بإضافة إلى خليط الزبدة تدريجيا ويخفق الخليط حتى يتجانس.

يتم تحضير قالب كيك ويتم وضع القليل من الزبدة ثم رش القليل من الدقيق ويضع خليط ألكيك ويضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

بعد التسوية نتركه يبرد ونبدأ في تقطيع إلى مربعات في طبق التقديم ونضع فوقها صلصة ألشكولاته وقطع صوص التوفي.

بطريقة بسيطة وخطوات سهلة قدمنا لكم طريقة عمل البراونيز بصوص التوفي وصلصة ألشكولاته بالمنزل.