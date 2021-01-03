وصفات طبيعية للتخلص من الشيب المبكر نهائياً والقضاء عليه من أول إستخدام

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب المبكر نهائياً، مشكلة الشيب أو ظهور الشعر الأبيض عامة يسبب الأنزعاج لبعض الأشخاص سواء النساء أو الرجال، فمن المعتاد لا يمكن للشخص تحديد الوقت التي يظهر فيها الشعر الأبيض، لآن ذلك ترجع لعدة عوامل منها العامل النفسي مثل القلق والتوتر المستمر، أو العامل الوراثي، وأيضاً تقدم العمر، فقد يحدث الشيب عامة أو ظهور بعض من الشعر الأبيض في الرأس، نتيجة توقف الجسم عن إنتاج مادة الميلانين المسئولة عن تلوين الشعر، عند فقدها يبدأ ظهور الشعر الأبيض.

يلجأ العديد من الأشخاص لصالونات التجميل صبغ الشعر الأبيض، وعادة ما تسبب ضرر للشعر لاحتوائها على مادة كيميائية مضرة بالشعر، ولكن هناك وصفات طبيعية تساعد في القضاء على الشعر الأبيض، بل تجعله صحياً، وهذه الوصفات أمنه على الشعر.

تعد هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تعطي لوناً غامقاً للشعر، مما تعمل على تقوية بصيلاته، فيمكن استخدامها بالطريقة الآتية.

يتم غلي كمية بحجم قبضة اليد من ورق الكاري مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وتركها تغلي حتى تتفحم الأوراق.

يصفى الزيت وتركه ليبرد، ثم يتم وضعه على الشعر وتدليكه على فروة الرأس.

يترك الزيت على الشعر لمدة ساعة إلا ربع، ثم يغسل الشعر وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

تحتوي بودرة الأملا على العديد من مضادات الأكسدة وفيتامين c، وتتميز بامتلاكها لخصائص مضادة للشيب و الشيخوخة، وتعالج العديد من المشاكل التي تواجه الشعر.

يتم خلط كمية قليلة من بودرة الأملا مع كمية متساوية من زيت جوز الهند، ثم يتم غليهم مع بعض على النار حتى تتفحم بودرة الأملا.

يتم تصفية الزيت وتركه حتى يبرد، ثم يدلك به فروة الرأس، ثم يترك على الشعر لمدة ساعة أو تركه طوال الليل، ثم يغسل في الصباح.

يغسل الشعر جيداً بالماء، ثم تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعياً ولاحظي النتيجة من أول إستخدام.

تجنب منتجات الشعر الرديئة.

الإكثار من تناول الأغذية الصحية التي تفيد الشعر ةتكسبة الصحة واللمعان.

التوقف التام عن التدخين.

تدليك الشعر يومياً بالزيوت المفيدة والمغذية للشعر، والتي تمنحه الرطوبة واللمعان.

البعد عن إستخدام المواد الكيميائية المضرة للشعر.