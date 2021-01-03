هل يعد الاسهال من اعراض فيروس كورونا الاكيدة، موضوع يبحث عنه البعض فيما لا يزال فيروس كورونا الجديد يحصد المزيد من الاصابات، فيما يقترب عدد المصابين بالفيروس الى 85 مليون شخص.

ومع ظهور السلالة المتحورة الجديدة في بريطانيا وجنوب افريقيا ورصد حالات منها في بعض الدول، يسعى الجميع لمعرفة المزيد عن جائحة كوفيد-19 خصوصاً الاعراض المصاحبة للعدوى والتي تتفاوت بين البسيطة والشديدة.

ويأتي الاسهال ضمن الاعراض التي يعاني منها بعض المصابين بعدوى فيروس كورونا، اكن السؤال الذي يُطرح حالياً: هل الاسهال من اعراض فيروس كورونا المستجد الاكيدة، أم انه مجرد تزامن بمحض الصدفة؟

هل يعد الاسهال من اعراض فيروس كورونا الاكيدة

أعلن مؤخرا فريق بحثي بريطاني من جامعة كينجز كوليدج عن وجود 6 انواع اصابة بفيروس كورونا، ولكل منها اعراض محددة.

منها النوع السادس وهو المستوى الأخطر على الإطلاق بين انواع الاصابة الاخرى، حيث يجمع بين أعراض الجهازين الهضمي والتنفسي. وتتميز أعراض هذا النوع بارتفاع الحرارة والصداع وفقدان الشهية والاسهال وآلام البطن والسعال الشديد وآلام الصدر والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم وآلام العضلات والإرهاق الشديد والتشويش.

وفي دراسة جديدة، وجد الباحثون ان بعض مرضى كوفيد-19 يعانون من الاسهال كأول علامة على الاصابة بالمرض. فيما ظهرت اعراض الجهاز التنفسي في وقت لاحق من الاصابة او لم تظهر بشكل نهائي.

وأهمية هذه النتائج تكمن في أن بعض المرضى الذين قد لا تظهر عليهم الأعراض الاعتيادية لفيروس كورونا المستجد من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، قد يعمدون لنقل العدوى لأشخاص آخرين نتيجة جهلهم حقيقة إصابتهم بالمرض.

وبشكل عام، تعد مشاكل الجهاز الهضمي مثل الاسهال من الامور الشائعة ولا تعني بالضرورة ان يكون الشخص مصاباً بعدوى كورونا. لكن من المهم على الاطباء التنبه لأعراض الجهاز الهضمي المفاجئة عند الأشخاص الذين يحتمل إصابتهم بكورونا، فالفشل في التعرف على إصابتهم يساهم في انتشار العدوى.

ظهور الاعراض الهضمية قبل الاعراض التنفسية

كذلك كشفت دراسة صينية حديثة انه تم الابلاغ عن حالات ظهرت عليها اعراض الجهاز الهضمي فقط دون اية اعراض تنفسية معهودة مثل السعال الجاف والحمى الشديدة.

ما يعني ان بعض المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يعانوا فقط من اعراض هضمية دون تطوير اعراض أخرى اكثر صلة بهذا الفيروس مثل الاعراض التنفسية.

وهنا يشدد الاطباء على ضرورة تشخيص الاعراض الهضمية في وقت مبكر لمنع انتقال العدوى من الشخص المصاب لأخرين أصحاء، ما دامت لم تظهر عليها الاعراض التنفسية المرتبطة بهذا النوع من الفيروسات.

وخلال الدراسة الصينية، وجد الباحثون ان حوالي ربع المرضى ظهرت عليهم اعراض الجهاز الهضمي فقط ومنها الاسهال، وكانت الاعراض الوحيدة.

لكن تأخر هؤلاء المرضى في الحصول على رعاية طبية عن غيرهم ممن ظهرت عليه اعراض الجهاز التنفسي، فاستمر الاسهال لديهم من يوم الى 14 يوماً، وكان المتوسط أكثر من خمسة أيام. فيما تكررت حركة الأمعاء يوميًا لحوالي أربع مرات.

ومن اعراض الجهاز الهضمي الاخرى التي ظهرت على مرضى كوفيد-19: