الدكتور شريف عامر لـ"دوت الخليج": مرض القلب يشكل خطورة على حياة المراهقين

تعد أمراض القلب خطيرة على المراهقين والتي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، فلا يجب إهمالها ويجب معالجتها خاصة أن المشاكل الصحية التي تحدث في القلب لا ترتبط بالضرورة بعلامات تحذير واضحة، فأعراض الإصابة بمرض القلب لدى المراهقين قد تكون لها أعراض مختلفة من شخص لآخر. لذلك يقدم لنا أخصائي أمراض القلب في مستشفى الزهراء دبي الدكتور شريف عامر أبرز أعراض مرض القلب لدى المراهقين والتشخيص وطرق العلاج.

أعراض مرض القلب لدى المراهقين:

الإغماء المفاجئ وقد يحدث بسبب بطء نبضات القلب والذي يؤثر بدوره سلبًا على قدرة الجسم على حفظ ضغط دم بمعدله الطبيعي وتزويد المخ بكمية كافية من الدم.

ضيق التنفس حيث تتسبب أمراض الصمامات في حدوث خلل في تدفق الدم داخل القلب نتيجة عدم قدرة تلك الصمامات على تنظيم سير الدم بالقلب مما قد يؤدي إلى الصعوبات في التنفس أثناء القيام بجهد بدني محدود.

السعال المتواصل أو الشعور بالاختناق من العلامات الواضحة لإخفاق عمل القلب لأنه عندما لا يعمل القلب بالشكل المطلوب يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الرئتين وبالتالي حدوث هذه المشاكل.

آلام الصدر والتي تتركز غالبًا في العظام العلوية من الصدر مع ميل نحو اليسار، من جهة أخرى قد يشعر المرضى أيضا بوجود ضغط وحرقة.

الغثيان وعسر الهضم حيث أن ضعف عضلة القلب ينتج عنه عدم وصول الأكسجين والدم إلى الجهاز الهضمي مما يسبب الشعور بالغثيان والقيء.

النوبة القلبية عند الشباب قد يكون لها أعراض أخرى غير الألم الصدري، حيث قد يشعر بعض الشباب بألم حاد في منطقة الصدر ويتحرك نحو الذراعين.

الشعور بالدوار يحدث بسبب انخفاض ضغط الدم، وخاصة عند الانتقال من الاستلقاء إلى الجلوس أو الوقوف بسرعة كبيرة جدا لأن الدم قد لا يتدفق إلى الرأس بنفس السرعة.

التعرق المفاجئ الذي لا ينجم عن الإجهاد أو الحرارة هو أحد الدلائل على إمكانية الإصابة بالنوبة القلبية، حيث يتم تقليل تدفق الدم إلى القلب نتيجة انسداد الأوعية الدموية.

الشعور بالألم في أجزاء مختلفة في الجسم كالشعور بألم في الكتف واليدين وفي الجزء السفلي من الظهر أو في الرقبة وذلك بسبب تضييق الأوعية الدموية والشرايين في القلب مما ينتج عنه عدم تدفق الدم إلى تلك المناطق مسببة لهم الألم والوخز الشديد.

ظهور أورام تتجمع السوائل في الجسم وعادة عندما يبدأ إخفاق عمل القلب الأمر الذي يمكن له أن يتسبب في حدوث أورام في الرجل أو اليد أو يحدث تجمع للسوائل في منطقة البطن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.