المحلى بالتمر طريقة العصيدة الألذ والأعلى قيمة غذائية في بلاد الخليج حضريها بنفسك

يعد المحلى بالتمر أو عصيدة التمر من أشهر أنواع الحلويات التي تحضر في دول الخليج العربي وتشتهر بطعمها اللذيذ وسكرياتها العالية كما تحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية التي يحتجاها الجسم وتمد الإنسان بقدر كبير من الطاقة كافي لأداء مهامه اليومية بكل نشاط وحيوية، تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى بكل سهولة. طريقة العصيدة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: طريقة العصيدة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: تحتاجين إلى: كوبان من التمر منزوع النواة.

كوب من الدقيق الأسمر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

لتر من الماء. للتزيين: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الجوز المطحون.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير المحلى بالتمر: ضعي الماء في وعاء ثم ضعيه على نار متوسطة حتى يغلي. قومي بإزالة النواة من التمر واهرسيه قليلاً بالشوكة. ضعي التمر في الماء المغلي واتركيه لمدة ربع ساعة على النار. ارفعي التمر من على النار واتركيه حتى يبرد. ضعي التمر بالماء في الخلاط واخلطي المكونات جيداً حتى يصبح التمر ناعم. أضيفي الزبدة إلى الخليط واخلطي ثم أعيديه إلى النار مرة اخرى. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات ثم أضيفيه إلى التمر على النار. قلبي المكونات جيداً ثم أضيفي الملح والفلفل والقرفة وباقي مكونات المحلى. اتركي المكونات على النار لمدة ساعة مع التقليب من وقت إلى آخر. بعد أن تنضج المكونات وتأخذ القوام المناسب ارفعيها من على النار. اتركي المحلى يبرد ثم وزعيه في أطباق التقديم. زيني المحلى بالقرفة والفلفل مع رشة من الزبدة على الوجه ولا تنسي الجوز ثم قدميه. طريقة عمل عصيدة التمر والجزر: خطوات تحضير المحلى بالتمر:طريقة عمل عصيدة التمر والجزر: تحتاجين إلى: كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الدقيق الأسمر.

كوب من التمر المهروس.

خمسة أكواب من الماء.

ثلاث حبات من الجزر متوسطة الحجم.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الهيل أو الحبهان المطحون.

ربع كوب من الزبدة.

زعفران منقوع في ماء الورد.

القليل من جوز الهند مبشور والمكسرات للتزيين. خطوات تحضير العصيدة: قومي بتنظيف الجزر ثم اسلقيه واهرسيه جيداً. انخلي نوعي الدقيق ثم ضعيهما معاً على النار مع التقليب حتى يصبحان باللون الذهبي. أضيفي الماء إلى الدقيق المحمص على النار مع التقليب. قومي بهرس الجزر المسلوق مع القليل من ماء السلق. ضعي الجزر في وعاء منفصل على النار ثم أضيفي إليه التمر المهروس والسكر وقلبي. أضيفي ماء سلق الجزر وقلبي المكونات معاً. أضيفي الدقيق المحمص إلى خليط الجزر والتمر وقلبي. أضيفي الزبدة وقلبي المكونات معاً واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تتجانس. أضيفي الحبهان والزعفران بماء الورد وقلبي. بعد أن تصبح العصيدة جاهزة ارفعيها من على النار واتركيها تبرد قليلاً ثم قدميها. X إقرأ أيضاً: طريقة حفظ الملوخية في الفريزر تمتعي بحساء شهي ومغذي طوال العام

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