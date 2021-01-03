العمل على الحاسوب لفترة طويلة يتسبب بهذه المشكلة

يشهد العصر الحديث توجهاً كبيراً نحو استخدام الحواسيب والهواتف النقالة بشكل متزايد، إن لاتمام الاعمال او الدراسة وغيرها من المهام اليومية.

وفي خضم ازمة كورونا الحالية، بات الناس مضطرون أكثر للعمل على الحواسيب بسبب الحجر الصحي واغلاق المدارس في العديد من الدول. ما يزيد العبء على من يجلسون لساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب خصوصاً على اليدين وتحديداً الرسغ الذي يصاب بالاوجاع نتيجة ما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي.

وتؤكد الرابطة الالمانية لأطباء الاعصاب ان العمل على الحاسوب لفترة طويلة، يمكن ان يزيد من خطر متلازمة النفق الرسغي وهو كناية عن نفق في نطاق الرسغ تمر عبره الأوتار والأعصاب.

وعند تعرض انسجة الرسغ للتورم، تتعرض الاعصاب كذلك للضغط ما يولَد شعوراً بالتعب والالم.

اعراض متلازمة النفق الرسغي

نتيجة التورم والضغط على الاعصاب، يشعر المصاب بمتلازمة النفق الرسغي بالألم. وتظهر اعراض المتلازمة على شكل وخز او تنميل في اليد خاصة في الإبهام والسبابة والوسطى، وعادة ما تظهر الآلام ليلاً. ويمكن أن يمتد الألم لاحقاً ليشمل الساعد والكتف ومؤخرة العنق.

العلاج والوقاية من متلازمة النفق الرسغي

يساعد الكشف المبكر للاصابة بمتلازمة النفق الرسغي في الشفاء من هذه المشكلة. وعادة ما يكون العلاج في بداية المشكلة باستخدام الجبيرة لمنع تعرَض الرسغ للانثناء وتهيج العصب، في حين تعمل حقن الكورتيزون على تخفيف المتاعب بشكل مؤقت. وفي الحالات الشديدة، يلجأ الطبيب الى الجراحة.

مع الاشارة الى ان اهمال العلاج أياً كان نوعه، يمكن ان يؤدي الى قصور في حركة اليد أو الضمور العضلي.

وبما ان الوقاية دوت الخليج خير علاج لأي مشكلة يمكن أن تواجهنا سواء متلازمة النفق الرسغي وغيرها، فإن الخبراء ينصحون من يحتاجون للعمل طويلاً على الحاسوب اتباع النصائح والارشادات التالية:

استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم مريح لمنع تشنج الاعصاب.

أخذ فترة راحة قصيرة من وقت لآخر لتعويض الحركات الرتيبة أثناء العمل على الحاسوب مثل نقر الأزرار أو الفأرة.

القيام ببعض تمارين الاطالة خلال فترة الراحة، وذلك من خلال فرد الذراع مع إرخاء اليد، ثم جذبها نحو الجسم باليد الأخرى.

جدير بالذكر ان الجلوس لوقت طويل أمام الحاسوب ينتج عنه كذلك متاعب صحية أخرى، منها متلازمة عين المكتب وهي إبطاء حركة الرموش امام العين بسبب التحديث مطولاً في شاشة الحاسوب، ما يسبَب جفاف سطح العين واحمرارها والشعور بحرقان ووجود جسم غريب في العين، اضافة الى زيادة إفرازات الدموع.

كما ان وضع الحاسوب بطريقة غير صحية اثناء العمل عليه سواء على القدمين او الاستلقاء اثناء العمل، يمكن ان يخلق مشاكل صحية عدة منها الثقل على العمود الفقري وعدم الراحة والصداع والدوخة في بعض الحالات.