صبغ الشعر الأبيض بالحناء السوداء بطريقة سهلة وخطوات بسيطة

يعد الشعر الأبيض أكبر هاجس للجميع خاصةً النساء حيث تستمد المرأة جمالها بشكل عام من جمال وطول ولون الشعر لذلك تسعى دائماً للبحث عن طرق تصفيف مختلفة للشعر وتغيير لون الشعر ولكن أحياناً ما تؤدي الصبغات بإستمرار إلي الشيب المبكر بسبب ضعف بصيلات الشعر في مقاومة المواد الكيميائية التي تحتوي عليها ويرجع أسباب الشيب أيضاً إلي جينات وراثية لا يعتبر السبب الأساسي مهماً بشكل كبير بل الأهم هو كيفية معالجة الشيب دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية.

صبغ الشعر الأبيض

ومن أهم الحلول التي تم التوصل هي الحناء حيث كانت تستخدم قديماً لصبغ وتغيير لون الشعر باعتبارها أحد الطرق الآمنة التي يمكنها صبغ الشعر بالإضافة إلي أنها تحتوي على مكونات تساعد الشعر على إعادة حيويته وتقليل التساقط كما أنها تعالج القشرة والتي ينتج عنها إلتهاب فروة الرأس مما يؤدي إلى الحكة، تعمل على الوقاية من الشيب المبكر كما أنها تحافظ على نسبة البروتين الطبيعي للشعر و للتعرف على طريقة صبغ الشعر بالحناء السوداء يمكنك التعرف على الطريقة من خلال هذا المقال.

المكونات:

كوب من الحناء السوداء.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحجر الأسود ويتم تحضيره من العطار.

إرتداء القفازات أولاً، ثم تحضير طبق من البلاستيك ووضع مسحوق الحجر الأسود. ثم نقوم بوضع الماء الدافئ ونقلبهم جيداً. ثم نقوم برش الشعر بالماء بكمية قليلة ووضع منشفة على الأكتاف. استخدام مشابك الشعر تقسيم الشعر نبدأ في وضع الحناء على الشعر بدايةً من الأطراف حتى جذور الشعر مع ضرورة وضع خليط الحناء على جميع المشابك. ثم نقوم بوضع غلاف من البلاستيك في جميع أطراف الشعر. ثم نترك الصبغة على الشعر لمدة تتراوح بين ثلاث ساعات إلى خمس ساعات بحيث لا تقل عن ثلاث ساعات ويمكن تركه طوال الليل للحصول على نتائج مبهرة. وبعد إنتهاء تلك الفترة نبدأ في غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو الخاص بك والحرص على تنظيف الشعر جيداً حتى لا تتكون الرواسب في فروة الرأس.

طريقة التحضير

ملحوظة:

يجب شراء تلك المكونات سواء الحناء السوداء أو مسحوق الحجر الأسود من منافذ العطار وليست محلات التجميل التجارية حتى تضمن جودتها.