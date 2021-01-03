أقوى الأعشاب الطبيعية لحرق دهون البطن والأرداف وتخسيس الوزن الزائد بالجسم

دهون البطن والأرداف والجسم هي أحد المشاكل الصحية التي تواجه البعض سواء من الرجال أو السيدات، ويبحث البعض عن طرق فعالة وسريعة لحرق وتخسيس دهون البطن والأرداف والجسم خلال فترة زمنية بسيطة، وفي مقالنا هذا نوضح بعض الأعشاب الطبيعية التي لها أثر فعال في حرق دهون البطن والأرداف والدهون الزائدة بالجسم بصفة كلية، ولكن مع شرب بعض الأعشاب التي سنذكرها لكم يجب اتباع نظام غذائي صحي وجيد، وإتباع بعض التمرينات الرياضية البسيطة، مع الانتظام في شرب الأعشاب الطبيعية التي سنوضحها لكم والتي ستأتي بثمارها في حرق وتخسيس دهون البطن والأرداف وجميع أجزاء الجسم.

أقوي الأعشاب الطبيعية لحرق وتخسيس دهون البطن والأرداف والجسم البابونج

يتم شرب كوب واحد من البابونج يومياً قبل وجبة الإفطار لمدة شهر علي الأقل، حيث يعمل مشروب البابونج علي تخسيس وحرق الدهون بالجسم وخاصة بمنطقة البطن والأرداف، حيث يحتوي مشروب البابونج علي العديد من الزيوت الطبيعية مثل الفايسبولو، الإزولين، وغيرها من الأحماض الأمينية الهامة لحرق الدهون بالجسم.

مزيج الكركم والزنجبيل

يتم تحضير ملعقة واحدة من الكركم المطحون مع ملعقة واحدة من الزنجبيل ويتم غليهم معاً، ثم يتم شربه مرتان باليوم قبل الوجبات لمدة شهر علي الأقل، حيث يعمل مزيج الكركم مع الزنجبيل علي تنقية الجسم من الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة بجميع إجزاء الجسم نظراً لما يحتويه من معادن هامة مثل الحديد والفسفور، كما يضم هذا المشروب فيتامين ج وفيتامين ب.

الكمون

يتم تناول كوب من الكمون المغلي مع الماء مرتان باليوم علي مدار شهر كامل، حيث يعمل مشروب الكمون علي سرعة التخلص من دهون البطن والأرداف والجسم خلال فترة قصيرة من الالتزام بهذا المشروب خلال الفترة المذكورة.

نبات الأولونغ

يتم غلي ملعقتين من نبات الأولونغ مع الماء وشربه يومياً قبل تناول وجبة الإفطار لمدة شهران علي الأقل، حيث يعمل هذا المشروب علي تحفيز الأنزيمات التي تعمل علي حرق الدهون في منطقة البطن، وتزويد الجسم بالطاقة التي تعمل علي مد الجسم بإحساس الشبع المتواصل، ويعمل هذا النبات علي تحسين عملية الهضم مما يحفز خفض الوزن خلال فترة بسيطة.

توابل الفلفل الأحمر

يتم غلي توابل الفلفل الأحمر المطحون في كوب واحد من الماء علي أن يتم شربه 3 مرات باليوم لمدة شهران علي الأقل، تعد توابل الفلفل الأحمر من أهم التواب والأعشاب التي لها تأثير واضح في القضاء علي مشاكل الدهون بمنطقة البطن والأرداف، مع إعطاء الجسم شعور بالشبع طيلة اليوم.

نبات أوريجانو

يحتوي نبات أوريجانو علي مركبات هامة مثل البوليفينول والفلافونويد التي تساعد بدورها الكبير علي تحسين عملية الهضم والعمل علي تقليل نسبة الدهون في مناطق الجسم المختلفة، ومنح الجسم الإشباع الكامل خلال فترات طويلة خلال اليوم، ويتم غلي نبات أوريجانو وشربه مرتان يومياً علي الأقل قبل تناول الوجبات الرئيسية.

عصير البقدونس

يتم تحضير عشب البقدونس وغليه في إناء به ماء لمدة 20 دقيقة ثم يتم شربه مرتان باليوم قبل تناول وجبة الإفطار أو العشاء، حيث يساعد عصير البقدونس إلى سرعة التخلص من الدهون المتراكمة بجميع أجزاء الجسم، ومنح الجسم شعور بالامتلاء وعدم القدرة علي تناول وجبات بكميات كبيرة، ويعمل علي تنحيف الجسم سريعاً.