عمرها 55 عاما وتبدو فى العشرينات والسر كريم طبيعي خارق لشد البشرة والتخلص من التجاعيد للابد وجميع مشاكل البشرة

عمرها 55 عاما وتبدو فى العشرينات والسر ماسك طبيعي خارق لشد البشرة يوجد الكثير من العوامل التي نتعرض لها تسبب ظهور التجاعيد وتواجد الخطوط الرفيعة بالوجه، التي يكون لها تأثير سلبي على شكل الوجه وتبدو بشكل أكبر عما تبدو، مما تكون بحاجة لعناية كبيرة، وسوف نضع لكم طرق وصفات كريمات طبيعية لشد البشرة والتخلص من الخطوط والتجاعيد حيث أن السيدات بعمر الثلاثين تفقد مرونة الجلد ويقل الكولاجين بالجسم، وهو المركب المسئول على المحافظة على نضارة وحيوية البشرة وتبقى دائماً مشددة، ومن ثم تبدأ ظهور ترهلات التجاعيد عام تلو الآخر، لذا تأخر ظهور التجاعيد والقضاء على العلامات للتقدم بالعمر، ونحن اليوم سوف نقدم وصفات طبيعية فعالة للحصول على بشرة مشدودة.

كريم الموز

نقوم بتقشير ثمرة من الموز وتهرس بالشوكة، حتى نحصل على قوام كريمي، ويضاف لها ملعقتين من العسل وملعقة من الجلسرين، وتخلط كافة المكونات سوياً ويطبق المزيج على الوجه، ونقوم بغسل الشعر بالماء البارد، نقوم باستخدام الوصفة مرتين بشكل يومي، من أجل الحصول على بشرة صحية وأكثر توهج.

يعتبر من أفضل الكريمات الفعالة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد نقوم بخفق بياض ونضيف له ملعقة من عصير الليمون ويقلب المزيج بشكل جيد، ويطبق على البشرة بعد القيام بتنظيفها بشكل جيد، ونقوم بغمس قطعة من القطن، ويقلب الخليط لمدة لا تقل ربع ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالغسول بالأخص ويشطف بالماء الدافئ، ويطبق المزيج مرة من كل أسبوع فهي مليئة بمضادات الأكسدة، التي تقوم بشد البشرة.

نقوم بخلط ملعقة من الزبادي وأخرى من عصير الليمون والتي تستخدم في العادة للتخلص من ترهلات الجلد فهي تعمل على تنظيف البشرة بعمق، وتوفر الترطيب اللازم للبشرة والتخلص من علامات التقدم بالسن بكل سهولة ويسر.

وصفتنا اليوم وصفة فعالة لشد وتبييض البشرة نقوم بوضع بعض ظهور البروكلي ويضرب بالخلاط الكهربائي، حتى أن تصبح ناعم، ومن ثم نقوم بإضافة مقدار من زيت الزيتون الطبيعي، وملعقة كبيرة من الزبادي، وتطحن المكونات بشكل جيد حتى تتجانس ويطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ومن ثم يشطف الوجه بالماء البارد.