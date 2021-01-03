تطور الطفل في الشهر الأول بعد الولادة، لكل أم جديدة تهتم بجمع المعلومات والمعرفة الكافية عن كل مرحلة يمر بها الطفل وترغب في تطور قدرات الطفل، السنة الأولي من عمر الطفل مع مامى جديدة هي من اسعد الأوقات وفى نفس اللحظة من اشد الأوقات صعوبة لوجد الرغبة في الاهتمام الكامل بالطفل وتسجيل كل لحظة في نمو الطفل.

مراحل التطور في الشهر الأول للطفل، بعد مرور الشهر من لحظة ميلاد الطفل يكتسب بعض المهارات الحركية والمعرفية التي يجب على كل أم معرفتها وتتم ملاحظة ويجب الاهتمام بأدق التفاصيل لأتأكد من صحة وسلامة الطفل من وزن، وطول، محيط الرأس للشهر الأول.

تطور نمو الطفل في الشهر الأول

يجب على كل أم معرفة أن الطفل في الشهر الأول يصبح الطول من48-58سم، ويصبح الوزن5-3.3كم، ومحيط الراس35سم، ويجب معرفة المهارات المكتسبة بعد مرور الشهر الأول، سنعرض لكم عبر موقعنا ثقفني مراحل نمو الطفل في الشهر الأول، من نمو حركي، النمو الذهني، نمو الحواس، وكيفية الاهتمام بالطفل وتطور قدرات الطفل في الشهر الأول.

أولا تطور النمو الحركي.

النوم على بطن الطفل التي تساعد الطفل على الحركة بمساعدة ايده ورجلة لبعض سنتيمترات ويجب أن تكون تحت ملاحظة الأم ويجب عدم ترك الطفل للنوم على بطن بمفردة، الطفل في الشهر الأول ينام على ظهرة مع تحريك راس الطفل يمين وشمال على فترات خلال فترة النوم.

يستطيع الطفل في أخر أيام الشهر الأول من تحريك الرأس يمين وشمال بمفردة، ومحاولة رفع الرأس بحركة بسيطة، وحركة الأطراف.

ثانيا تطور نمو الحواس.

نمو الحواس لدى الطفل تطور من قبل الولادة من وقت الحمل يبدأ الطفل في تميز الأصوات وبالأخص صوت الأم يصبح مميز لدية.

يستطيع الطفل متابعة شي ثابت في اتجاه عمودي.

يستطيع تواصل مع امه.

ثالثا التطور الذهني.

يستطيع الطفل أن يحس بالمس والحركة والاستجابة إلى الأصوات المألوفة والمقربة لدية والتعرف على وجه الأم والأب.

الطفل في الشهر الأول بعد الولادة.

يجب الاهتمام بتطور المهارات التي يكتسبها الطفل في الشهر الأول له لينمو لنو سليم، يجب الاهتمام بمساعدة الطفل على تطور حاسة البصر لدية عن طريق مرور الأشياء وتحفيز بصري لدية ولاكن يجب الاهتمام بالتحفيز السمعي اكثر في الشهر الأول بالغناء والتحدث الكثير معه، ويجب معرفة أن الطفل في الشهر الأول له يفقد بعض الوزن في الأيام الأول من الشهر، ويجب الاهتمام بفحص السرة والعناية باستخدام الكحول.

كل شهر من عمر الطفل يكون هناك الكثير من التطورات الخاصة به ويجب الاهتمام بها تابعونا عبر موقع ثقفني نقدم كل ماهو مفيد ومهم للطفل الرضيع والأطفال من الطعام المفيد لتركيز لأطفال، والمهارات وكيفية تربية الأبناء، كما قدمنا لكم اليوم مراحل تطور نمو الطفل في الشهر الأول.