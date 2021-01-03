أقوي كريم ساحر لازالة التجاعيد والخطوط وشد الوجه بمواد طبيعيه منزلية والنتجة رهيبة من اول استعمال

أقوي كريم ساحر لازالة التجاعيد والخطوط وشد الوجه عند التقدم بالعمر تفقد البشرة مرونتها وتبدأ تجاعيد البشرة بالظهور والخطوط الرفيعة، ونصاب بالإزعاج عند ملاحظتها، لأنها تؤثر على كل ما تحمله البشرة من علامات جمال، وبالتالي تبحثين عن حلول تساعد على في التخلص من تجاعيد البشرة والقضاء على الخطوط الرفيعة، وأصبح يوجد تقنية حقن البوتكس والفلير الذي يساعد على امتلاء الوجه والتخلص من التجاعيد، ولكن لا داعي لكل ذلك نحن لدينا أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشكلة التجاعيد وتزيد من مرونة الجلد وحيويته والحصول على بشرة مشدودة، هيا بنا لنتعرف معاً كيفية القيام بذلك.

أقوي كريم ساحر لازالة التجاعيد والخطوط وشد الوجه

العسل والجليسرين حيث أنه من أفضل الوصفات الطبيعية في مكافحة علامات التقدم بالعمر من تجاعيد وخطوط رفيعة بالوجه وتساعد على تسمين الخدود وتوريدها، وللاستفادة منه نقوم بخلط ثمرة من الموز مع ربع كوب من الحليب مع ملعقة من العسل وتقلب المكونات بشكل جيد حتى أن نحصل على عجين يسهل تطبيقه على البشرة، ونقوم بتنظيف الوجه ونطبق المزيج على الوجه والرقبة، وتترك العجين على البشرة لمدة نصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء بشكل جيد مع الحرص على ترطيب الوجه بالكريم المناسب لها.

من أهم العلاجات والأكثر تداول في التخلص من التجاعيد وأثبتت فعاليتها في تحقيق ذلك، وتتم من خلال فصل بياض البيض عن الصفار، وتخلط مع الجليسرين وملعقة من ماء الورد، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ومن ثم توضع على المنطقة التي تعاني من التجاعيد مثل حول الفم وتحت العين والجبهة ويترك المزيج حتى أن يجف ومن ثم يشطف بالماء البارد، مع الحرص على القيام بذلك ثلاث مرات من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.