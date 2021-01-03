طريقة تحضير ناجتس الدجاج المفضل لدى الأطفال بالمنزل يعد من الأكلات الشهية بميزانية غير مكلفة كثيرا و سهل التحضير وجبة مفضلة لدي الكبار وخاصة الصغار الدجاج من الوجبات الغنية بالفيتامينات والبروتين والتي تساعد في بناء عضلات الجسم كما تحرص كل ست بيت على تواجد وجبة الدجاج في اكثر من يوم من أيام الأسبوع مع باقي الوجبات.كما تختلف طرق تحضيره وطهيه أما بالسلق أو الشواء أو القلى بالزيت.الدجاج غني بالبروتين الحيواني كما يحرص أصحاب مرضى النقرس على تناول اللحوم البيضاء والتي تتمثل فيها الطيور وخاصة الدجاج وأيضا السمك فضلا عن تناول اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري التي تسبب الإصابة بمرض النقرس عبر السطور الأتية من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة تحضير ناجتس الدجاج بالمنزل. طريقة تحضير ناجتس الدجاج ومكوناته طريقة تحضير ناجتس الدجاج ومكوناته المكونات : نصف كيلو صدور دجاج بانيه.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة مسطرده.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

نصف كوب بقسماط مطحون.

نصف كيلو بطاطس مسلوقه.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ. طريقة التحضير أولا نقوم بغسل الدجاج جيدا وينقع في الماء والخل والملح ثم يصفى جيدا من الماء حتى يجف تماما. في الكبة الكهربائية نضع صدور الدجاج البانية والملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والسكر والبابريكا وبهارات الفراخ والبقسماط البطاطس المهروسة والمستردة و الزعتر ثم يفرم الجميع حتى يمتزج الخليط جيدا مع بعضهم. نحضر طبقين نضع في الطبق الأول الدقيق والنشا والبقسماط والكورن فليكس والفلفل الأسود والكمون والملح مع التقليب الجيد لكل المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدا. الطبق الثاني نضع فيه البيض واللبن والفلفل والملح مع الخفق الجيد لكل المكونات حتى تمتزج. نضع مفروم الدجاج وسط طبقتين من الكيس ثم نفرد بسمك نصف سم. احضري بعض أشكال من القطاعات وقطعي بها الدجاج المفروم بالشكل المناسب والمفضل. نضع قطع الدجاج في الدقيق والنشا والبقسماط والكورن فليكس مع الضغط عليها. نضعها بعد ذلك في خليط البيض واللبن والملح والفلفل الأسود المطحون. ثم نعود ونضعها في خليط الدقيق والبقسماط مره اخرى مع الضغط عليها جيدا. تترك قطع الدجاج في الثلاجة لمده ساعة حتى تتماسك قبل عمليه القلى وهكذا حتى تنتهي من باقي الكمية. تحضر مقلاة على نار متوسطة ونضع فيها زيت عميق ننتظر حتى يسخن الزيت جيدا. ثم نضع قطع الدجاج ونقلب من جميع الجهات حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي. نخرج قطع الدجاج من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيوت الزائدة قدميها وهي ساخنة مع البطاطس المحمرة والكاتشب وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قدمت وصفاتنا بطريقة سهلة ومبسطة على كل سيدة منزل والمدرجة تحت عنوان طريقة تحضير ناجتس الدجاج المفضل لدى الأطفال بالمنزل. الوسوم

طريقة تحضير ناجتس الدجاج المفضل لدى الأطفال بالمنزل يعد من الأكلات الشهية بميزانية غير مكلفة كثيرا و سهل التحضير وجبة مفضلة لدي الكبار وخاصة الصغار الدجاج من الوجبات الغنية بالفيتامينات والبروتين والتي تساعد في بناء عضلات الجسم كما تحرص كل ست بيت على تواجد وجبة الدجاج في اكثر من يوم من أيام الأسبوع مع باقي الوجبات.كما تختلف طرق تحضيره وطهيه أما بالسلق أو الشواء أو القلى بالزيت.الدجاج غني بالبروتين الحيواني كما يحرص أصحاب مرضى النقرس على تناول اللحوم البيضاء والتي تتمثل فيها الطيور وخاصة الدجاج وأيضا السمك فضلا عن تناول اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري التي تسبب الإصابة بمرض النقرس عبر السطور الأتية من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة تحضير ناجتس الدجاج بالمنزل. طريقة تحضير ناجتس الدجاج ومكوناته طريقة تحضير ناجتس الدجاج ومكوناته المكونات : نصف كيلو صدور دجاج بانيه.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة مسطرده.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

نصف كوب بقسماط مطحون.

نصف كيلو بطاطس مسلوقه.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ. طريقة التحضير أولا نقوم بغسل الدجاج جيدا وينقع في الماء والخل والملح ثم يصفى جيدا من الماء حتى يجف تماما. في الكبة الكهربائية نضع صدور الدجاج البانية والملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والسكر والبابريكا وبهارات الفراخ والبقسماط البطاطس المهروسة والمستردة و الزعتر ثم يفرم الجميع حتى يمتزج الخليط جيدا مع بعضهم. نحضر طبقين نضع في الطبق الأول الدقيق والنشا والبقسماط والكورن فليكس والفلفل الأسود والكمون والملح مع التقليب الجيد لكل المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدا. الطبق الثاني نضع فيه البيض واللبن والفلفل والملح مع الخفق الجيد لكل المكونات حتى تمتزج. نضع مفروم الدجاج وسط طبقتين من الكيس ثم نفرد بسمك نصف سم. احضري بعض أشكال من القطاعات وقطعي بها الدجاج المفروم بالشكل المناسب والمفضل. نضع قطع الدجاج في الدقيق والنشا والبقسماط والكورن فليكس مع الضغط عليها. نضعها بعد ذلك في خليط البيض واللبن والملح والفلفل الأسود المطحون. ثم نعود ونضعها في خليط الدقيق والبقسماط مره اخرى مع الضغط عليها جيدا. تترك قطع الدجاج في الثلاجة لمده ساعة حتى تتماسك قبل عمليه القلى وهكذا حتى تنتهي من باقي الكمية. تحضر مقلاة على نار متوسطة ونضع فيها زيت عميق ننتظر حتى يسخن الزيت جيدا. ثم نضع قطع الدجاج ونقلب من جميع الجهات حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي. نخرج قطع الدجاج من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيوت الزائدة قدميها وهي ساخنة مع البطاطس المحمرة والكاتشب وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قدمت وصفاتنا بطريقة سهلة ومبسطة على كل سيدة منزل والمدرجة تحت عنوان طريقة تحضير ناجتس الدجاج المفضل لدى الأطفال بالمنزل.

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