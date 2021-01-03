سر الدجاج المشوي الطري على طريقة فراخ الحاتي وسر المحلول السحري الرهيب لجميع المشويات

سر الدجاج المشوي الطري فالكل يعشق الدجاج، وهذا لأنه من الوجبات الأساسية في جميع اجتماعات الطعام والطاولات والعزومات، ولكن الجميع يتساءل ما هو سر فراخ الحاتي الطرية وهذا لأن أغلب الأشخاص يفضلون الدجاج الطري عن الدجاج المقرمش، ولهذا تتعرفي سيدتنا الفاضلة في مقالتنا عن سر الحصول على فراخ مشوية طرية ولذيذة.سر الدجاج المشوي الطري
من أجل الحصول على فراخ الحاتي الطرية يجب إتباع الملاحظات التالية عند طهي الدجاج، ونذكر منها التالي:
- يجب تغطية الدجاجة بعد أن يتم إخراجها من الفرن أو من الشوي، باستخدام ورق الألمونيوم، ويفضل أن يترك الورق ل15 دقيقة على الدجاجة حتى تتمكن العصارة من العودة إلى داخل الدجاجة مرة أخرى، وهذا هو السبب في إبقائها طرية لفترة أطول.
- لابد من الانتباه عند تقطيع الدجاج، حيث أن تقطيع الدجاج لقطع كبيرة أو لقطع صغيرة لا يجعلك تحصلين على دجاجة طرية، حيث أن الموازنة مطلوبة في التقطيع من أجل الحصول على دجاج ذو قوام مثالي.
- عند شوي الدجاج باستخدام شواية الفرن، يجب وضع صينية تحتوي على ماء كثير مضاف إليها بعض قطرات الخل، ويتم وضع تلك الصينية تحت شواية الفرن، وهذا لأنه عند تبخر الماء سوف يعطي رطوبة إلى الدجاج، ويضمن عدم تعرضه للجفاف في داخل الفرن، وأيضاً تلك الصينية تتضمن بقاء الفرن نظيفا من بقايا تتبيلة الدجاج.
تحصلين على الدجاج الطري من خلال إتباع التعليمات الآتية:
- من أجل أن تحصلي على الدجاج الطري مثل فراخ الحاتي يجب أن تقومي بوضع الدجاج في أكياس فرن، حيث تحبس تلك الأكياس الحرارة، وبالتالي تجعل الدجاج أكثر رطوبة، فيتحمر الجلد، ويتشبع اللحم بالتتبيلة.
- لا يفترض أن تزيد مدة الشوي عن الوقت المحدد، وهذا لأن حرارة الفرن تستهلك الرطوبة الموجودة في الدجاج، وبالتالي تجعله جاف مع مرور الوقت، ولهذا لا تزيدي مدة تسوية الدجاج عن الوقت اللازم، ومن الأفضل أن يتم طهي الدجاج في حرارة 165 مئوية.
- سر الدجاج المشوي الطري الرئيسي هو محلول يتم إعداده ووضع الدجاجة فيه لمدة 3 ساعات على الأقل، وهو مكون من ملعقة من السكر وملعقة من الملح وملعقة من الخل وملعقة من الفلفل الأسود وبشر قشر البرتقال، وتنقع فيه الدجاجه من 3 ساعات حتى 24 ساعة، ويصلح أيضاً للحمام والبط وأي طيور.
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سر الدجاج المشوي الطري فالكل يعشق الدجاج، وهذا لأنه من الوجبات الأساسية في جميع اجتماعات الطعام والطاولات والعزومات، ولكن الجميع يتساءل ما هو سر فراخ الحاتي الطرية وهذا لأن أغلب الأشخاص يفضلون الدجاج الطري عن الدجاج المقرمش، ولهذا تتعرفي سيدتنا الفاضلة في مقالتنا عن سر الحصول على فراخ مشوية طرية ولذيذة.سر الدجاج المشوي الطري
من أجل الحصول على فراخ الحاتي الطرية يجب إتباع الملاحظات التالية عند طهي الدجاج، ونذكر منها التالي:
- يجب تغطية الدجاجة بعد أن يتم إخراجها من الفرن أو من الشوي، باستخدام ورق الألمونيوم، ويفضل أن يترك الورق ل15 دقيقة على الدجاجة حتى تتمكن العصارة من العودة إلى داخل الدجاجة مرة أخرى، وهذا هو السبب في إبقائها طرية لفترة أطول.
- لابد من الانتباه عند تقطيع الدجاج، حيث أن تقطيع الدجاج لقطع كبيرة أو لقطع صغيرة لا يجعلك تحصلين على دجاجة طرية، حيث أن الموازنة مطلوبة في التقطيع من أجل الحصول على دجاج ذو قوام مثالي.
- عند شوي الدجاج باستخدام شواية الفرن، يجب وضع صينية تحتوي على ماء كثير مضاف إليها بعض قطرات الخل، ويتم وضع تلك الصينية تحت شواية الفرن، وهذا لأنه عند تبخر الماء سوف يعطي رطوبة إلى الدجاج، ويضمن عدم تعرضه للجفاف في داخل الفرن، وأيضاً تلك الصينية تتضمن بقاء الفرن نظيفا من بقايا تتبيلة الدجاج.
تحصلين على الدجاج الطري من خلال إتباع التعليمات الآتية:
- من أجل أن تحصلي على الدجاج الطري مثل فراخ الحاتي يجب أن تقومي بوضع الدجاج في أكياس فرن، حيث تحبس تلك الأكياس الحرارة، وبالتالي تجعل الدجاج أكثر رطوبة، فيتحمر الجلد، ويتشبع اللحم بالتتبيلة.
- لا يفترض أن تزيد مدة الشوي عن الوقت المحدد، وهذا لأن حرارة الفرن تستهلك الرطوبة الموجودة في الدجاج، وبالتالي تجعله جاف مع مرور الوقت، ولهذا لا تزيدي مدة تسوية الدجاج عن الوقت اللازم، ومن الأفضل أن يتم طهي الدجاج في حرارة 165 مئوية.
- سر الدجاج المشوي الطري الرئيسي هو محلول يتم إعداده ووضع الدجاجة فيه لمدة 3 ساعات على الأقل، وهو مكون من ملعقة من السكر وملعقة من الملح وملعقة من الخل وملعقة من الفلفل الأسود وبشر قشر البرتقال، وتنقع فيه الدجاجه من 3 ساعات حتى 24 ساعة، ويصلح أيضاً للحمام والبط وأي طيور.
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