سر الدجاج المشوي الطري على طريقة فراخ الحاتي وسر المحلول السحري الرهيب لجميع المشويات

سر الدجاج المشوي الطري فالكل يعشق الدجاج، وهذا لأنه من الوجبات الأساسية في جميع اجتماعات الطعام والطاولات والعزومات، ولكن الجميع يتساءل ما هو سر فراخ الحاتي الطرية وهذا لأن أغلب الأشخاص يفضلون الدجاج الطري عن الدجاج المقرمش، ولهذا تتعرفي سيدتنا الفاضلة في مقالتنا عن سر الحصول على فراخ مشوية طرية ولذيذة.

سر الدجاج المشوي الطري

من أجل الحصول على فراخ الحاتي الطرية يجب إتباع الملاحظات التالية عند طهي الدجاج، ونذكر منها التالي:

يجب تغطية الدجاجة بعد أن يتم إخراجها من الفرن أو من الشوي، باستخدام ورق الألمونيوم، ويفضل أن يترك الورق ل15 دقيقة على الدجاجة حتى تتمكن العصارة من العودة إلى داخل الدجاجة مرة أخرى، وهذا هو السبب في إبقائها طرية لفترة أطول.

لابد من الانتباه عند تقطيع الدجاج، حيث أن تقطيع الدجاج لقطع كبيرة أو لقطع صغيرة لا يجعلك تحصلين على دجاجة طرية، حيث أن الموازنة مطلوبة في التقطيع من أجل الحصول على دجاج ذو قوام مثالي.

عند شوي الدجاج باستخدام شواية الفرن، يجب وضع صينية تحتوي على ماء كثير مضاف إليها بعض قطرات الخل، ويتم وضع تلك الصينية تحت شواية الفرن، وهذا لأنه عند تبخر الماء سوف يعطي رطوبة إلى الدجاج، ويضمن عدم تعرضه للجفاف في داخل الفرن، وأيضاً تلك الصينية تتضمن بقاء الفرن نظيفا من بقايا تتبيلة الدجاج.

نصائح الحصول على دجاج طري

تحصلين على الدجاج الطري من خلال إتباع التعليمات الآتية: