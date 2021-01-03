أسباب فشل البسبوسة.. دليلك الكامل لبسبوسة أحلى من المحلات والحلواني

بعض السيدات تشتكين من فشلهن في تحضير البسبوسة، ويردن أن يعرفن أسباب فشل البسبوسة التي يقمن بتحضيرها، وتكثر الأسئلة مثل ما سبب نشفان البسبوسة، وكيف أخلى البسبوسة متماسكة أو البسبوسة طلعت نية أو البسبوسة معجنة، ولهذا مقالتنا صنعت خصيصاً من أجل أن تضعك في النصاب الصحيح عند صنع البسبوسة، وتجعلكِ تأخذين حذرك من بعض الأشياء التي كنتِ لا تنتبهين لها عند صنعها، وبالتالي تتمكنين من صنع أفضل بسبوسة في العالم.

أسباب فشل البسبوسة

توجد أسباب عديدة لفشل البسبوسة، كي تحصلي على بسبوسة مثل بسبوسة العربيات يجب أن تتجنبيها، و نذكر منها التالي: