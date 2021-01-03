أسباب فشل البسبوسة.. دليلك الكامل لبسبوسة أحلى من المحلات والحلواني

بعض السيدات تشتكين من فشلهن في تحضير البسبوسة، ويردن أن يعرفن أسباب فشل البسبوسة التي يقمن بتحضيرها، وتكثر الأسئلة مثل ما سبب نشفان البسبوسة، وكيف أخلى البسبوسة متماسكة أو البسبوسة طلعت نية أو البسبوسة معجنة، ولهذا مقالتنا صنعت خصيصاً من أجل أن تضعك في النصاب الصحيح عند صنع البسبوسة، وتجعلكِ تأخذين حذرك من بعض الأشياء التي كنتِ لا تنتبهين لها عند صنعها، وبالتالي تتمكنين من صنع أفضل بسبوسة في العالم.أسباب فشل البسبوسة
توجد أسباب عديدة لفشل البسبوسة، كي تحصلي على بسبوسة مثل بسبوسة العربيات يجب أن تتجنبيها، و نذكر منها التالي:
- يعد كثرة خفق المكونات من ضمن أسباب فشل البسبوسة فشل ذريع، حيث أن زيادة معدل خفق مكوناتها يتسبب في عدم نفش وارتفاع البسبوسة.
- يجب أن تقومي بخفق المكونات مثل السكر والبيض والفانيلا والقشطة واللبن والزيت سوياً مع بعضهم البعض، وبعد هذا يتم إضافة دقيق البسبوسة والتقليب باستخدام مضرب يدوي.
- يمكن أن تكون درجة حرارة فرنك هي السبب في فشل البسبوسة، حيث أن درجة حرارة الفرن العالية تتسبب في حرق البسبوسة وعدم نضجها.
- يجب أن تكون نوعية صواني خبز البسبوسة جيدة، أي لا تكون خفيفة ولا ثقيلة، لأن الصواني الخفيفة تتسبب في حرق البسبوسة والتصاقها بأسفل الصينية، كما يجب عليكي دهن الصينية بالطحين أو بالزيت، ولا يجب عليكي دهنها باستخدام الطحينة، لأن الطحينة تتسبب في التصاقها أيضاً.
- نوع سميد البسبوسة يتسبب في نجاح أو فشل صنع البسبوسة، حيث أن النوع الأفضل في صنع البسبوسة هو السميد الغير ناعم أو الخشن.
- على جميع مكونات البسبوسة أن تكون بدرجة حرارة المطبخ أو الغرفة، وهذا منطبقا على الحليب والبيض، حتى في الوصفات الأخرى التي تحتاج إضافات مثل بسبوسة السينابون مثلا.
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بعض السيدات تشتكين من فشلهن في تحضير البسبوسة، ويردن أن يعرفن أسباب فشل البسبوسة التي يقمن بتحضيرها، وتكثر الأسئلة مثل ما سبب نشفان البسبوسة، وكيف أخلى البسبوسة متماسكة أو البسبوسة طلعت نية أو البسبوسة معجنة، ولهذا مقالتنا صنعت خصيصاً من أجل أن تضعك في النصاب الصحيح عند صنع البسبوسة، وتجعلكِ تأخذين حذرك من بعض الأشياء التي كنتِ لا تنتبهين لها عند صنعها، وبالتالي تتمكنين من صنع أفضل بسبوسة في العالم.أسباب فشل البسبوسة
توجد أسباب عديدة لفشل البسبوسة، كي تحصلي على بسبوسة مثل بسبوسة العربيات يجب أن تتجنبيها، و نذكر منها التالي:
- يعد كثرة خفق المكونات من ضمن أسباب فشل البسبوسة فشل ذريع، حيث أن زيادة معدل خفق مكوناتها يتسبب في عدم نفش وارتفاع البسبوسة.
- يجب أن تقومي بخفق المكونات مثل السكر والبيض والفانيلا والقشطة واللبن والزيت سوياً مع بعضهم البعض، وبعد هذا يتم إضافة دقيق البسبوسة والتقليب باستخدام مضرب يدوي.
- يمكن أن تكون درجة حرارة فرنك هي السبب في فشل البسبوسة، حيث أن درجة حرارة الفرن العالية تتسبب في حرق البسبوسة وعدم نضجها.
- يجب أن تكون نوعية صواني خبز البسبوسة جيدة، أي لا تكون خفيفة ولا ثقيلة، لأن الصواني الخفيفة تتسبب في حرق البسبوسة والتصاقها بأسفل الصينية، كما يجب عليكي دهن الصينية بالطحين أو بالزيت، ولا يجب عليكي دهنها باستخدام الطحينة، لأن الطحينة تتسبب في التصاقها أيضاً.
- نوع سميد البسبوسة يتسبب في نجاح أو فشل صنع البسبوسة، حيث أن النوع الأفضل في صنع البسبوسة هو السميد الغير ناعم أو الخشن.
- على جميع مكونات البسبوسة أن تكون بدرجة حرارة المطبخ أو الغرفة، وهذا منطبقا على الحليب والبيض، حتى في الوصفات الأخرى التي تحتاج إضافات مثل بسبوسة السينابون مثلا.
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