طريقة عمل صابونة الكولاجين بمكون بسيط جداً لبشرة نضرة وبدون حبوب وبدون تجاعيد نهائياً

مما لا شك فيه أن صابونة لبان الذكر من أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وذلك لأن لما يحتويه لبان الذكر من مواد فعالة كالكولاجين الذي يعمل على إزالة التجاعيد و نضارة البشرة وشد البشرة، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صابونة بمكونات طبيعية من لبان الذكر وبمكونات آمنة وبسيطة يمكن تحضيرها في المنزل فتابعونا.

صابونة لبان الذكر

المكونات

صابونة جليسرين، وموجودة عند أي سوبر ماركت أو أي عطار، ويجب التأكد من أن نوعها جيد.

أربع ملاعق من العسل.

ثلاث ملاعق من لبان الذكر المطحون.

كبسولتين من فيتامين e.

ملعقة من زيت الليمون.

ربع كوب من لبان الذكر المنقوع.

ثلاث ملاعق من جل بذور الكتان.

طريقة عمل صابونة الكولاجين

يتم نقع صابونة الجليسرين ونتركها حتى تذوب ثم نضيف كلا ً من لبان الذكر المطحون ولبان الذكر المنقوع.

نضع الخليط على نار منخفضة ونقلب باستمرار لمدة خمس دقائق ثم نرفع الخليط من على النار.

نحضر وعاء ونضع به العسل وجل بذور الكتان وزيت الليمون وما تتحتوية كبسولات فيتامين e ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.

نضيف الخليط العسل وجل بذور الكتان لخليط صابون الجليسرين ونقلبهم جيدا ً.

نحضر قوالب سيلكون ونسكب بها صابون لبان الذكر ونتركها لمدة يوم.

نخرج صابون لبان الذكر من قوالب السيلكون ونتركها لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى تصبح صلبة.

يمكن استخدام صابونة لبان الذكر يومياً بأمان تام للحصول على بشرة ناعمة ونضرة ونظيفة تماماً وخالية من اي بقع أو تجاعيد، فلبان الذكر يعمل على ملء الخطوط الدقيقة في البشرة بشكل يومي وأول بأول لغناه بالكولاجين، مما يمنع تكون التجاعيد قبل ظهورها، ويحسن أيضاً التجاعيد العميقة مع الاستخدام المستمر، وقد تستخدمه بعض السيدات كماسك للبشرة، ولكن ما يعيب تلك الطريقة هو أن الماسك قد لا يناسب أنواع البشرة المختلفة ويسبب بعض الاسمرار، إلا أن الصابونة فعالة جداً.