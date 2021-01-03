فرد الشعر بمكون سري من مطبخك.. غيري شعرك 180 درجة ببديل الكيراتين الطبيعي

فرد الشعر بالخميرة هي أحد أكثر طرق فرد الشعر المجعد فاعلية، حيث ترغب كافة السيدات في الحصول على شعر ناعم وجميل، مما يدفعهم لشراء جميع المنتجات الكيميائية التي تُساهم في عمل ذلك بسرعة ولكن ينبغي الحذر لأنها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تتسبب في تلف وسقوط الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر باستخدام مواد طبيعية تماماً من المطبخ وذات نتائج فعالة مثل الخميرة تابعونا.

فرد الشعر بالخميرة

تُعتبر الخميرة واحدة من أبرز المواد التي تُساهم في فرد الشعر وتنعيم بصيلاته، لذا يُمكنك استخدامها بشكل دوري حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

المكونات:

كمية مناسبة من الخميرة.

ثماني ملاعق من زيت جوز الهند.

نضع في وعاء الخميرة، وزيت جوز الهند ويتم خلطهم بشكل جيد.

نرفع المزيج السابق على نار متوسطة الحرارة ونتركه حتى التدفئة.

بعد ذلك يتم وضعه على شعر مبلل ويترك لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

يتم غسل فروة الرأس بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو.

يُكرر عمل الوصفة مرتين بشكل أسبوعي للحصول على أفضل النتائج.

طريقة استخدام وصفة فرد الشعر المجعدفرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون

المكونات:

خمس ملاعق من الخميرة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

كمية من الماء.

طريقة استعمال وصفة فرد الشعر الخشن الهايش

نضع الخميرة في وعاء ونضيف إليها زيت الزيتون ثم يتم إضافة كمية من الماء، ونقلب جيداً.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على فروة الرأس والشعر جيداً، ونمشطه ثم نضيف المتبقي من الوصفة على الشعر مجدداً، ونغطيه بكيس بلاستيك ويترك لمدة ساعتين.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً.

للخميرة فوائد عديدة، فهي غنية بثلاثة أنواع مختلفة من فيتامين ب والذي له تأثيرات مذهلة على البشرة والشعر، فهو يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يضفي على البشرة ويفرد الشعر المجعد الهايش الخشن.