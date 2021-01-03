طريقة عمل المشبك الدمياطي على أصوله مثل الحلواني بالظبط

المشبك من أفضل وأشهر أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع، غير أن الحلويات بصفة عامة تمد جسم الإنسان بالكثير من السعرات الحرارية، وتعتبر وجبة غذائية متكاملة لأنها تعطينا الحيوية والطاقة للجسم، وتعمل على تهدئة الأعصاب، وتساعد على رفع مستوى السكر في الدم، وتساعد الجسم على النوم بإسترخاء وهدوء، ولكن يجب علينا عدم الإكثار من تناولها لأنها تؤدي إلى تسوس الأسنان، وزيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري، والتهابات المفاصل، وظهور حب الشباب والتجاعيد، وإليكم مكونات وطريقة عمل المشبك في المنزل.مكونات عمل المشبك في المنزل:
المشبك من أسهل الحلويات التي لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود، وسوف نحتاج لعمل شربات المشبك إلى هذه المكونات:
- لون برتقالي على حسب الرغبة.
- ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.
- كوبين من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب من الماء.
- كمية من الزيت للقلي.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- خمس ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ماء دافئ على حسب الإحتياج.
- ملعقتين كبيرتين من زيت عباد الشمس.
- خمس ملاعق كبيرة من النشا.
لكي نقوم بتجهيز المشبك في المنزل يجب علينا إتباع الخطوات التالية بالتفصيل حتى نحصل على مشبك لذيذ:
- نقوم بتحضير الشربات عن طريق إحضار إناء ونضع فيه الماء والسكر ونضعهم على النار حتى الغليان.
- نقوم بوضع عصير الليمون وماء الورد ونترك لمدة عشر دقائق.
- نطفئ النار ونتركه يبرد نهائياً ومن الممكن تلوينه على حسب الرغبة.
- نقوم بإحضار إناء آخر ونضع فيه الزيت والدقيق والخميرة والنشا ونقلبهم جيدا.
- نقوم بإضافة الماء لحين الحصول على قوام شبه متماسك.
- نقوم بتغطية الإناء، ونتركه لمدة عشر دقائق للعمل على تخمره.
- نقوم بإحضار طاسة ونضع نصفها زيت ونتركه يسخن.
- نقوم بوضع رينج دائري كبير أو صغير على حسب الحجم المرغوب في الزيت الدافئ.
- نضع العجين في كيس حلواني.
- نقوم بتوزيع العجين داخل الرنج المعدني، ونتركه لأخذ لون المشبك الطبيعي.
- نقوم بنشل المشبك من الزيت، ووضعه ساخنا في الشربات البارد.
- نضعه في مصفاه لتصفية نهائياً من الشربات.
- نضعه في طبق التقديم ونتناوله.
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المشبك من أفضل وأشهر أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع، غير أن الحلويات بصفة عامة تمد جسم الإنسان بالكثير من السعرات الحرارية، وتعتبر وجبة غذائية متكاملة لأنها تعطينا الحيوية والطاقة للجسم، وتعمل على تهدئة الأعصاب، وتساعد على رفع مستوى السكر في الدم، وتساعد الجسم على النوم بإسترخاء وهدوء، ولكن يجب علينا عدم الإكثار من تناولها لأنها تؤدي إلى تسوس الأسنان، وزيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري، والتهابات المفاصل، وظهور حب الشباب والتجاعيد، وإليكم مكونات وطريقة عمل المشبك في المنزل.مكونات عمل المشبك في المنزل:
المشبك من أسهل الحلويات التي لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود، وسوف نحتاج لعمل شربات المشبك إلى هذه المكونات:
- لون برتقالي على حسب الرغبة.
- ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.
- كوبين من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب من الماء.
- كمية من الزيت للقلي.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- خمس ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ماء دافئ على حسب الإحتياج.
- ملعقتين كبيرتين من زيت عباد الشمس.
- خمس ملاعق كبيرة من النشا.
لكي نقوم بتجهيز المشبك في المنزل يجب علينا إتباع الخطوات التالية بالتفصيل حتى نحصل على مشبك لذيذ:
- نقوم بتحضير الشربات عن طريق إحضار إناء ونضع فيه الماء والسكر ونضعهم على النار حتى الغليان.
- نقوم بوضع عصير الليمون وماء الورد ونترك لمدة عشر دقائق.
- نطفئ النار ونتركه يبرد نهائياً ومن الممكن تلوينه على حسب الرغبة.
- نقوم بإحضار إناء آخر ونضع فيه الزيت والدقيق والخميرة والنشا ونقلبهم جيدا.
- نقوم بإضافة الماء لحين الحصول على قوام شبه متماسك.
- نقوم بتغطية الإناء، ونتركه لمدة عشر دقائق للعمل على تخمره.
- نقوم بإحضار طاسة ونضع نصفها زيت ونتركه يسخن.
- نقوم بوضع رينج دائري كبير أو صغير على حسب الحجم المرغوب في الزيت الدافئ.
- نضع العجين في كيس حلواني.
- نقوم بتوزيع العجين داخل الرنج المعدني، ونتركه لأخذ لون المشبك الطبيعي.
- نقوم بنشل المشبك من الزيت، ووضعه ساخنا في الشربات البارد.
- نضعه في مصفاه لتصفية نهائياً من الشربات.
- نضعه في طبق التقديم ونتناوله.
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