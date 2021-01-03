طريقة عمل المشبك الدمياطي على أصوله مثل الحلواني بالظبط

المشبك من أفضل وأشهر أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع، غير أن الحلويات بصفة عامة تمد جسم الإنسان بالكثير من السعرات الحرارية، وتعتبر وجبة غذائية متكاملة لأنها تعطينا الحيوية والطاقة للجسم، وتعمل على تهدئة الأعصاب، وتساعد على رفع مستوى السكر في الدم، وتساعد الجسم على النوم بإسترخاء وهدوء، ولكن يجب علينا عدم الإكثار من تناولها لأنها تؤدي إلى تسوس الأسنان، وزيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري، والتهابات المفاصل، وظهور حب الشباب والتجاعيد، وإليكم مكونات وطريقة عمل المشبك في المنزل.

مكونات عمل المشبك في المنزل:

المشبك من أسهل الحلويات التي لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود، وسوف نحتاج لعمل شربات المشبك إلى هذه المكونات:

لون برتقالي على حسب الرغبة.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

كوبين من السكر.

عصير نصف ليمونة.

كوب من الماء.

كمية من الزيت للقلي.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق كبيرة من الدقيق.

ماء دافئ على حسب الإحتياج.

ملعقتين كبيرتين من زيت عباد الشمس.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

مكونات عمل عجينة المشبك سوف نحتاج إلى:طريقه تحضير وعمل المشبك في المنزل:

لكي نقوم بتجهيز المشبك في المنزل يجب علينا إتباع الخطوات التالية بالتفصيل حتى نحصل على مشبك لذيذ: