طريقة عمل الكيك الياباني خطوة بخطوه هشه وخفيفه مثل القطن

طريقة عمل الكيك الياباني تعتبر الكيكة اليابانية نوع شهير من أنواع الحلوى باليابان وحققت اعلي نجاح منذ ان تم نشرها علي مواقع التواصل وتم تجربتها من بعض السيدات فكانت من انواع الكيك الناجحة والهش، كما يطلق على هذه الكيكة اسم الكيكة القطنية، وذلك لأنها هشة وطرية جدًا، ويحبها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، حيث يمكن تناولها بدلاً من وجبة الإفطار إلى جانب كوب من الشاي الممزوج باللبن وتقدم في المناسبات واعياد الميلاد والضيافة فهي حلو مميز، هيا بنا نعرف طريقة عمل الكيكة اليابانية بمكونات بسيطة. طريقة عمل الكيك الياباني كوب من اللبن.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الجبنة السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب إلا ربع من النشا.

نصف كوب من السكر المطحون.

صفار 8 بيضات.

بياض 12 بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير:- بالخطوات طريقة تحضير الكيك الياباني الهش في البداية نقوم بإشعال الفرن على حرارة 160 أو على درجة حرارة متوسطة. ثم نحضر وعاء ونضع به اللبن والزبدة والجبنة، ونضع الوعاء على النار ونخلط المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم متجانس. ثم نرفع الوعاء عن النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد تمامًا. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الفانيليا وصفار البيض ونخفق باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي لمدة لا تقل عن أربع دقائق. ثم نقوم بإضافة خليط الزبدة واللبن ونستمر في الخفق، ثم نضيف النشا والدقيق ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نضع البياض في وعاء آخر ونخفقه بالمضرب جيدًا إلى أن نحصل على خليط أبيض يشبه الكريمة. ثم نقوم بإضافة السكر شيئا فشيء مع الخفق المستمر، ثم نبدأ في إضافة ربع ثلث الكمية من البياض المخفوق إلى الدقيق. ثم نقوم بتكرار هذه العملية إلى أن تنتهي كل كمية البياض، ثم نسكب الخليط داخل صينية مدهونة بالزيت ونضع الصينية في صاج فرن. ثم نضع كمية من الماء المغلي في الصاج وندخله الفرن حوالي ثلث ساعة تقريبًا. ثم نقلل الحرارة حتى تصل إلى 130 درجة فقط، ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة. ثم نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد بعض الشئ، ونبدأ في تزيينها باستخدام السكر المطحون. طريقة عمل الكيك الياباني الوسوم

طريقة عمل الكيك الياباني تعتبر الكيكة اليابانية نوع شهير من أنواع الحلوى باليابان وحققت اعلي نجاح منذ ان تم نشرها علي مواقع التواصل وتم تجربتها من بعض السيدات فكانت من انواع الكيك الناجحة والهش، كما يطلق على هذه الكيكة اسم الكيكة القطنية، وذلك لأنها هشة وطرية جدًا، ويحبها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، حيث يمكن تناولها بدلاً من وجبة الإفطار إلى جانب كوب من الشاي الممزوج باللبن وتقدم في المناسبات واعياد الميلاد والضيافة فهي حلو مميز، هيا بنا نعرف طريقة عمل الكيكة اليابانية بمكونات بسيطة. طريقة عمل الكيك الياباني كوب من اللبن.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الجبنة السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب إلا ربع من النشا.

نصف كوب من السكر المطحون.

صفار 8 بيضات.

بياض 12 بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير:- بالخطوات طريقة تحضير الكيك الياباني الهش في البداية نقوم بإشعال الفرن على حرارة 160 أو على درجة حرارة متوسطة. ثم نحضر وعاء ونضع به اللبن والزبدة والجبنة، ونضع الوعاء على النار ونخلط المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم متجانس. ثم نرفع الوعاء عن النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد تمامًا. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الفانيليا وصفار البيض ونخفق باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي لمدة لا تقل عن أربع دقائق. ثم نقوم بإضافة خليط الزبدة واللبن ونستمر في الخفق، ثم نضيف النشا والدقيق ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نضع البياض في وعاء آخر ونخفقه بالمضرب جيدًا إلى أن نحصل على خليط أبيض يشبه الكريمة. ثم نقوم بإضافة السكر شيئا فشيء مع الخفق المستمر، ثم نبدأ في إضافة ربع ثلث الكمية من البياض المخفوق إلى الدقيق. ثم نقوم بتكرار هذه العملية إلى أن تنتهي كل كمية البياض، ثم نسكب الخليط داخل صينية مدهونة بالزيت ونضع الصينية في صاج فرن. ثم نضع كمية من الماء المغلي في الصاج وندخله الفرن حوالي ثلث ساعة تقريبًا. ثم نقلل الحرارة حتى تصل إلى 130 درجة فقط، ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة. ثم نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد بعض الشئ، ونبدأ في تزيينها باستخدام السكر المطحون. طريقة عمل الكيك الياباني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكيك الياباني خطوة بخطوه هشه وخفيفه مثل القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.