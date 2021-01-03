طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بالمقادير

الكبسة من أكثر الوصفات والأكلات المشهورة والمميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها الشهية، حيث أنها في أغلب الأوقات تقدم في العزومات العائلية أو المناسبات، ويتم تحضير الكبسة بالأرز البسمتي “حبة وحبة” إما باللحم أو بالدجاج وذلك بحسب الرغبة وكلاهما لذيذ، حيث يبحث الكثير من النساء أو ربات البيوت عن طريقة الكبسة السعودي على أصولها لعملها في المنزل، تابعي الخطوات التي سنقدمها في هذا المقال. طريقة عمل الكبسة السعودي طريقة عمل الكبسة السعودي لتحضير الكبسة السعودي باللحم على أصولها قومي بتجهيز المكونات التالية: كيلو واحد لحم ضاني.

أربع أكواب رز بسمتي منقوع لمدة “15 دقيقة”.

ثلاثة حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ثلاثة حبات من الجزر المفروم.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة واحدة ضغيرة من بشر الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة الباودر.

ملعقة واحدة من بهارات الكبسة.

نصف ملعقة من الزنجبيل الباودر.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل المطحون.

نصف ملعقة من الكمون.

مصف ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة واحدة كبيرة فلفل أسود. إقرأ أيضاً: خطوات تحضير الكبسة السعودي أولاً، احضري وعاء وضعي كافة البهارات المذكورة مسبقاً واخلطيهم جيداً وضعيهم جانباً.

ثم ضعي قدر على النار المتوسطة وفية زيت وضعي في البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك ضيفي قطه اللحمة على البصل وقلبيه جيداً حتى يصبح لون اللحم بني فاتح.

قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة من خليط البهارت على اللحم والليمون المبشور والجزر المبشور وصلصلة الطماطم وقلبيهم جيداً حتى يتجانسوا.

ضيفي كمية مناسبة من الماء على اللحم واتركيها حتى تتنضج جيداً، ثم ضيفي الملح وقلبه قليلاً.

بعد ذلك ضعي الأرز المنقوع والمصفى إلى اللحمة على النار، وضيفي كمية مناسبة من الماء لينضج الأرز واتركيه حتى يغلي.

يترك القدر على نار هادئة حتى ينضج تماماً، ثم قومي بتقديمة في طبق كبير، بالهناء والشفاء. خطوات تحضير الكبسة السعودي الوسوم

الكبسة من أكثر الوصفات والأكلات المشهورة والمميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها الشهية، حيث أنها في أغلب الأوقات تقدم في العزومات العائلية أو المناسبات، ويتم تحضير الكبسة بالأرز البسمتي “حبة وحبة” إما باللحم أو بالدجاج وذلك بحسب الرغبة وكلاهما لذيذ، حيث يبحث الكثير من النساء أو ربات البيوت عن طريقة الكبسة السعودي على أصولها لعملها في المنزل، تابعي الخطوات التي سنقدمها في هذا المقال. طريقة عمل الكبسة السعودي طريقة عمل الكبسة السعودي لتحضير الكبسة السعودي باللحم على أصولها قومي بتجهيز المكونات التالية: كيلو واحد لحم ضاني.

أربع أكواب رز بسمتي منقوع لمدة “15 دقيقة”.

ثلاثة حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ثلاثة حبات من الجزر المفروم.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة واحدة ضغيرة من بشر الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة الباودر.

ملعقة واحدة من بهارات الكبسة.

نصف ملعقة من الزنجبيل الباودر.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل المطحون.

نصف ملعقة من الكمون.

مصف ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة واحدة كبيرة فلفل أسود. إقرأ أيضاً: خطوات تحضير الكبسة السعودي أولاً، احضري وعاء وضعي كافة البهارات المذكورة مسبقاً واخلطيهم جيداً وضعيهم جانباً.

ثم ضعي قدر على النار المتوسطة وفية زيت وضعي في البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك ضيفي قطه اللحمة على البصل وقلبيه جيداً حتى يصبح لون اللحم بني فاتح.

قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة من خليط البهارت على اللحم والليمون المبشور والجزر المبشور وصلصلة الطماطم وقلبيهم جيداً حتى يتجانسوا.

ضيفي كمية مناسبة من الماء على اللحم واتركيها حتى تتنضج جيداً، ثم ضيفي الملح وقلبه قليلاً.

بعد ذلك ضعي الأرز المنقوع والمصفى إلى اللحمة على النار، وضيفي كمية مناسبة من الماء لينضج الأرز واتركيه حتى يغلي.

يترك القدر على نار هادئة حتى ينضج تماماً، ثم قومي بتقديمة في طبق كبير، بالهناء والشفاء. خطوات تحضير الكبسة السعودي

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