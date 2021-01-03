اقوي كريم لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت في دقائق ومن أول مرة

اقوي كريم لتقشير البشرة، تقشير البشرة هو أحد العمليات المهمة التي يجب اتباعها بشكل دوري لما لها من فوائد كثيرة، حيث تعمل عملية التقشير على تخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة، والتي بدورها تسبب جفاف للبشرة وكذلك اسمرار، كما تعمل عملية تقشير البشرة على تنشيط الدورة الدموية في البشرة مما يمنحها مظهر أكثر شباباً ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتقدم بالسن فيها.

وتقشير البشرة يوجد منه نوعان النوع الأول يسمى التقشير الفيزيائي والذي يمكن عمله في المنزل من مواد بسيطة وطبيعية، أما النوع الأخر فهو التقشير الكيميائي والذي يجب أن يتم تحت إشراف طبيب متخصص، وهذا لأنه يتم استخدام أحماض الفواكه التي تعمل على إذابة خلايا الجلد الميتة و اختراق طبقات الجلد بشكل عميق.

اقوي كريم لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت

نحتاج لعمل هذا الكريم إلى نصف كوب من ماء السلق الخاصة بالمكرونة، وبعده نخلط معه ملعقة كبيرة من الملح، وبعد ذلك نبلل قطنة نظيفة بالخليط السابق ونمررها على كامل الوجه، وبعد ذلك نكرر مسح البشرة بالقطنة مرة ثانية، ثم نترك البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نغسلها بالماء الفاتر، ويمكن تقشير البشرة بهذه الوصفة مرتين أو ثلاث فقط في الأسبوع.

أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت

يتم في هذا الكريم خلط ربع كوب من العسل مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، وبعد ذلك نستخدم قطنة نظيفة لمسح كامل الوجه بالخليط السابق، وبعدها نطبق قطعة القطن على الأنف حيث الرؤوس السوداءـ وبعدها نترك الوجه لمدة عشر دقائق وبعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر وعندها سوف نلاحظ اختفاء الرؤوس السوداء تماماً، وللعلم فإنه يمكن استخدام هذه الوصفة لتقشير البشرة مرتين فقط في الأسبوع.

كريمات تقشير البشرة الدهنية

في هذا الكريم يتم خلط ملعقة كبيرة من كلاً من زيت الزيتون والسكر وعصير الليمون، وبعد ذلك نفرك البشرة بهذه الخليط لمدة لا تقل عن دقيقتين، وبعدها نترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، ويتم استخدام هذا المقشر مرتين أو ثلاث فقط في الاسبوع، للعلم يجب القيام بترطيب البشرة مباشرة بعد الانتهاء من تقشيرها وهذا للاستفادة من الترطيب بشكل كبير بعد التخلص من الجلد الميت.